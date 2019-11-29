Невероятно, но факт: ну не боится директор Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Аманкулов в отличие от своих предшественников вскрывать животрепещущие проблемы в нашей индустрии рекордов. Хотя осознает, что союзников у него в деле реформирования оздоровительной отрасли почти нет, зато скрытых противников хоть отбавляй. В прошедшую пятницу состоялась очередная коллегия госагентства. Многие спортивные деятели думали, что это будет очередное бюрократическое мероприятие, но на деле пошел разговор на повышенных тонах.

Аманкулов обвинил руководителей спортивных федераций в иждивенчестве и очковтирательстве. Он заявил, что они надеются только на финансовую поддержку госагентства и ничего не делают, чтобы хотя бы частично оплачивать подготовку спортсменов и их поездки за рубеж. Что правда, то правда. В странах дальнего зарубежья федерации и не помышляют просить деньги у властей, а сами грамотно занимаются менеджментом, научились покрывать все расходы. Президенты многих наших спортивных федераций превратились в свадебных генералов и не хотят даже пальцем пошевелить для решения задач.

Зато очковтирательством тренеры научили заниматься блестяще. Рядовой зарубежный турнир они могут назвать, к примеру, этапом Кубка мира, в "котором принимают участие ведущие спортсмены мира". Но на самом деле атлеты едут на какое–нибудь "первенство водокачки", в котором сражаются второсортные команды. И тем не менее тренеры постоянно толпятся в приемной Аманкулова с просьбой профинансировать эти поездки.

Еще одна грандиозная проблема - квалификация тренеров. Директор госагентства привел на коллегии убедительный пример. Из бюджета на развитие футбола тратится ежегодно 35 миллионов сомов. Но в команды мастеров попадают в основном воспитанники частных футбольных клубов, выпускников государственных СДЮШОР в командах премьер–лиги днем с огнем не найти. "Так куда уходят государственные средства?!"– справедливо возмущался на коллегии Канат Аманкулов. От себя добавим: низка квалификация и многих тренеров по боксу, тяжелой атлетике, волейболу, хоккею и многим другим дисциплинам.

Аманкулов пообещал в скором времени создать комиссию по проверке деятельности наших наставников. Нужно полагать, что те личности, которые учат чему–нибудь и как–нибудь, распрощаются с должностями.

Но репрессивные меры не принесут эффекта. Где взять толковых специалистов? Но и на этот вопрос Аманкулов приготовил ответ. Он намерен создать при Государственной академии физической культуры и спорта постоянно работающий совет для выработки современных методов подготовки сборных команд.

- Этот совет должен стать мозговым центром, - заявил Аманкулов, - все передовые достижения в области спорта должны постоянно внедряться в наших командах.

Этот разговор должен был рано или поздно состояться. Ведь, как признаются многие опытные тренеры, в области научного обеспечения спортсменов, квалификации наставников мы позади планеты всей.