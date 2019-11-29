Не употребляйте в пищу продукцию ОсОО "Дар земли" от июля 2018 года

Осторожно - ботулизм! В ноябре текущего года зарегистрирован 1 случай ботулизма с 1 пострадавшим, связанный с употреблением готовой продукции "Маринованные огурцы" изготовленный на предприятии пищевой промышленности - ОсОО "Дар земли". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

При лабораторном исследовании остатков маринованных огурцов ОсОО "Дар земли" с датой изготовления июль 2018 года выявлен возбудитель и токсин ботулизма (Cl. botulinum) тип "В". Вероятной причиной могло быть нарушение технологического процесса при производстве.

- В настоящее время приняты меры к производителю, дано санитарное предписание по изъятию из торговой сети остатков маринованных огурцов, но вместе с тем, рекомендуем при покупке консервированных огурцов промышленного изготовления обращать внимание на производителя и дату выработки, - обращаются в Минздраве к гражданам. -

В случае обнаружения в торговой сети продукции ОсОО "Дар земли" с датой производства июль 2018 года не покупать и не употреблять в пищу данную продукцию, обратиться к администратору торговой точки для снятия с реализации и предупреждения. Просьба сообщить в территориальные центры профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

За истекший период 2019 года всего было зарегистрировано 43 случая пищевого отравления "ботулизм", с 64 пострадавшими. Все случаи были

связанные с употреблением в пищу домашней консервации.

Для информации:

Ботулизм - одно из самых тяжелых пищевых отравлений. В тяжелых случаях смерть наступает от дыхательной и сердечной недостаточности.

Смертность при ботулизме в случаях несвоевременного обращения за медицинской помощью достигает 70%. Спасти от трагического исхода может только быстрое обращение в больницу к врачу, своевременная диагностика и специфическое лечение.

Возбудитель –анаэробная (способная развиваться без доступа кислорода) палочка Clostridium botulinum. Она способна вырабатывать самый

сильный в природе яд.

К сожалению, споры ботулизма невозможно убить кипячением в домашних условиях. Не всегда появляются признаки присутствия ботулотоксина в консервации, внешний вид, запах, вкус, цвет могут не меняться, не всегда может быть вздутие банки, наличие мелких пузырьков или помутнение маринада, поэтому заподозрить наличие токсина ботулизма практически невозможно.

При отравлении появляется недомогание, мышечная слабость, головная боль, головокружение, сухость во рту, признаки нарушения зрения-

двоение, "сетка", "мушки", "туман" перед глазами, опущение век, невнятная речь, глотание и дыхание затруднены, появляется шаткая походка.

Профилактика основана:

- на строгом соблюдении санитарных и технологических правил консервирования пищевых продуктов;

- использовать только свежие фрукты и овощи;

- тщательно мыть овощи и плоды от частиц почвы;

- хранение консервированных продуктов в условиях холода;

- вздутые консервы нельзя употреблять и подлежат уничтожению;

- не рекомендуется консервировать в домашних условиях;

- не покупайте консервы с закатанными крышками на стихийных рынках и с рук;

- при покупке готовых консервов нужно обязательно проверить срок годности и обратить внимание на внешний вид банки.