Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Без Матраимова и Сулайманова. Принят новый состав комиссии по делу Саймаити

78  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании Жогорку Кенеша депутаты утвердили новый состав временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

Так, в состав комиссии вошли депутат Абтандил Кулбараков и Жаныбек Бакчиев. Они будут работать вместо добровольно вышедших из комиссии Искендера Матраимова и Алтынбека Сулайманова.

Состав комиссии:

- от фракции СДПК - Омурбек Бакиров, Сайдолимжон Джураев, Аалы Карашев, Абтандил Кулбараков;

- от фракции "Республика - Ата-Журт" - Мирлан Жеенчороев, Талант Мамытов, Закир Шарапов;

- от фракции "Кыргызстан" - Данияр Толонов, Алмазбек Эргешов;

- от фракции "Онугуу-Прогресс" - Тынчтык Шайназаров;

- от фракции "Бир Бол" - Жаныбек Бакчиев;

- от фракции "Ата Мекен" - Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, что данная комиссия создана 21 ноября по предложению депутата Алтынбека Сулайманова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383652
Теги:
Алтынбек Сулайманов, убийство, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Айеркен Саймаити
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  