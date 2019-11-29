Нацстатком КР: Цены на уголь продолжают расти

За четыре недели ноября цены на уголь продолжали расти. Нацстатком КР опубликовал краткий обзор цен на твердое топливо по состоянию на 28 ноября 2019 года.

На основе данных еженедельного мониторинга розничных цен Нацстаткомом КР проведен анализ средних потребительских цен на уголь (импортного и местного производства) в 18 населенных пунктах республики.

Cредние цены на уголь по республике за четыре недели ноября по сравнению с октябрьскими ценами возросли на 196,24 сома за тонну, или на 4,3 процента.

Так, по состоянию на 28 ноября наиболее высокие цены зафиксированы в городе Баткен (8143,25 сома за тонну), городе Кара-Суу (8124,04 сома за тонну) и городе Ноокат (7484,88 сома за тонну).

Вместе с тем, минимальные средние потребительские цены по республике, как и в предыдущие периоды, отмечены в городах Балыкчы (3 694,59 сома за тонну), Нарын (3 549,65 сома за тонну) и селе Чаек (2 500 сомов за тонну).

При этом, розничная цена на уголь в наибольшей мере возросла в городах Токтогул – на 921,05 сома за тонну, или на 20,5 процента, Узген – на 912,60 сомов за тонну, или на 20,1 процента и Талас – на 925,78 сомов за тонну, или 19,8 процента.

Справочно: Важнейшим методологическим принципом регистрации цен является соблюдение непрерывности и "чистого" изменения цен. Фиксация ценовых изменений предусматривает, чтобы в периоды наблюдения цен, товар или услуга были одного и того же качества, реализовывались при одинаковых условиях продажи и оплаты, имели единые единицы измерения. В наблюдение включен уголь как отечественного, так и импортного производства, преимущественно завезённый из Казахстана. Регистрация цен осуществляется путем личного посещения предприятий торговли и сферы услуг регистраторами с использованием смартфонов в часы наиболее оживленной торговли. При этом, в точках продаж регистрируется цена фактической реализации товара, а не запрашиваемая цена.