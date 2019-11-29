Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанка, работая в банке, обманула сотни граждан почти на 40 млн сомов

252  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При содействии Представительства МВД КР в РФ задержана разыскиваемая женщина, от мошеннических действий которой пострадали сотни граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В ноябре Представительство МВД КР в РФ при содействии сотрудников СКМ МВД КР и СКМ УВД Иссык-Кульской области совместно с территориальными правоохранительными органами России провели мероприятия по розыску и задержанию лица, разыскиваемого за многомиллионные махинации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Республики Саха (Якутия) Российской Федерации территориальными органами внутренних дел задержана гражданка Кыргызской Республики М.А., 1985 года рождения, уроженка Нарынской области, находившаяся в межгосударственном розыске за совершение преступления у себя на родине.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч.2, ч.3 статьи 204 (Мошенничество, совершенное в

крупном и особо крупном размере) УК КР, Следственная служба ОВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области объявила ее в розыск.

Указанная гражданка в 2019 году работала ведущим специалистом одного из филиалов банка в Ак-Суйском районе, воспользовавшись своим

служебным положением и войдя в доверие, обманным путем завладела у 3-их граждан денежными средствами на сумму более чем 5,3 млн сомов. После этого женщина скрылась в неизвестном направлении. В результате противоправных действий причинен материальный ущерб гражданам в крупном и особо крупном размере.

Кроме этого, будучи работником финансового учреждения, вышеуказанная гражданка обманула сотни других граждан на миллионы сомов. Так, в УВД Иссык-Кульской области зарегистрированы заявления 147 граждан, которые также пострадали от мошеннических действий разыскиваемой гражданки М.А., общая сумма причиненного ущерба составляет 38 млн сомов. Возможно, потерпевших еще больше.

В настоящее время инициатор розыска уведомлен. Разыскиваемая гражданка М.А. заключена под стражу для экстрадиции согласно Минской конвенции.

Данный факт расследования противоправных деяний, где потерпевшими являются сотни граждан, находится на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики Кашкара Джунушалиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383657
Теги:
банковский сектор, задержание, мошенничество, Россия, экстрадиция, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  