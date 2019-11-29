Кыргызстанка, работая в банке, обманула сотни граждан почти на 40 млн сомов

При содействии Представительства МВД КР в РФ задержана разыскиваемая женщина, от мошеннических действий которой пострадали сотни граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В ноябре Представительство МВД КР в РФ при содействии сотрудников СКМ МВД КР и СКМ УВД Иссык-Кульской области совместно с территориальными правоохранительными органами России провели мероприятия по розыску и задержанию лица, разыскиваемого за многомиллионные махинации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Республики Саха (Якутия) Российской Федерации территориальными органами внутренних дел задержана гражданка Кыргызской Республики М.А., 1985 года рождения, уроженка Нарынской области, находившаяся в межгосударственном розыске за совершение преступления у себя на родине.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч.2, ч.3 статьи 204 (Мошенничество, совершенное в

крупном и особо крупном размере) УК КР, Следственная служба ОВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области объявила ее в розыск.

Указанная гражданка в 2019 году работала ведущим специалистом одного из филиалов банка в Ак-Суйском районе, воспользовавшись своим

служебным положением и войдя в доверие, обманным путем завладела у 3-их граждан денежными средствами на сумму более чем 5,3 млн сомов. После этого женщина скрылась в неизвестном направлении. В результате противоправных действий причинен материальный ущерб гражданам в крупном и особо крупном размере.

Кроме этого, будучи работником финансового учреждения, вышеуказанная гражданка обманула сотни других граждан на миллионы сомов. Так, в УВД Иссык-Кульской области зарегистрированы заявления 147 граждан, которые также пострадали от мошеннических действий разыскиваемой гражданки М.А., общая сумма причиненного ущерба составляет 38 млн сомов. Возможно, потерпевших еще больше.

В настоящее время инициатор розыска уведомлен. Разыскиваемая гражданка М.А. заключена под стражу для экстрадиции согласно Минской конвенции.

Данный факт расследования противоправных деяний, где потерпевшими являются сотни граждан, находится на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики Кашкара Джунушалиева.