В Бишкеке пройдет показ фильмов, снятых по произведениям Айтматова

С 13 по 17 декабря в Доме кино им. Ч. Айтматова пройдет ретроспектива классических фильмов, снятых по произведениям Чингиза Айтматова, в честь дня рождения писателя - 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Дата открытия - 13 декабря в 14:00. В открытии примут участие представители творческой интеллигенции, деятели кино и театра.

Организаторы: Национальная академия "Манас" и Ч. Айтматова совместно с Департаментом кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма КР; Союзом кинематографистов КР; Домом кино им. Ч. Айтматова и киностудией "Кыргызфильм" им. Т. Океева.

Ценители творчества Чингиза Айтматова могут посмотреть в отличном качестве и на большом экране Дома кино известные фильмы, ставшие классикой и культурным достоянием Кыргызской Республики.

Ниже указаны названия картин и дата их показа:

1. "Белый пароход" (1976), Болот Шамшиев 13 декабря в 14:00

2. "Материнское поле" (1967), Геннадий Базаров, 14 декабря в 14:00

3. "Джамиля" (1968), Ирина Поплавская, 15 декабря в 14:00

4. "Зной" (1963), Лариса Шепитько, 16 декабря в 14:00

5. "Первый учитель" (1965), Андрей Кончаловский, 17 декабря в 14:00.

Адрес: Бишкек, ул. Логвиненко № 13, Дом кино им. Ч. Айтматова, 2 этаж.

Вход свободный