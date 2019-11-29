Администратор группы "БеспределKG" начал сотрудничать со следствием

Администратор страницы в соцсетях "БеспределKG" Афтандил Жоробеков начал сотрудничать со следствием. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник отмечает, что Жоробеков начал рассказывать о людях, которые заказывали ему провокационные материалы. Однако, пока имена заказчиков не раскрываются.

- Жоробекова ни раз предупреждали сотрудники органов о неправомерности его действий, а также о возможной уголовной ответственности. Но несмотря на это он продолжил публиковать материалы и посты, несущие явный компрометирующий характер и подталкивающие общественность на межнациональную рознь и ненависть друг к другу, - сказал источник.

По его данным, сейчас Афтандил Жоробеков начал сотрудничать со следствием и передал следствию имена людей, которые за деньги заказывали публикации в его группе.

В органах уверены, что именно посты Жоробекова в социальной сети провоцировали пользователей на комментарии, разжигающие межэтническую и межрегиональную рознь, чему служат доказательством скрины публикаций последнего.

Напомним, администратор группы "БеспределKG" Афтандил Жоробеков был задержан 24 ноября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 313 уголовного кодекса. Решением суда он арестован на два месяца и сейчас находится в СИЗО. Сегодня Жоробекова посетил Омбудсмен КР Токон Мамытов, он сообщил, что у задержанного нет жалоб на условия содержания.

За Афтандила Жоробекова вступились представители гражданского сектора. Институт "Медиа полиси" отметил, что его публикации не содержат информации, которая подходит под определение разжигание вражды. В интернете в поддержку Жоробекова создана петиция с требованием освободить его.