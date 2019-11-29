MegaCom приглашает на церемонию закрытия "Ош - культурная столица ТЮРКСОЙ"

Уже завтра, 30 ноября 2019 года, жителей и гостей южной столицы ждет яркая церемония закрытия международного мероприятия "Ош - культурная столица тюркского мира-2019". Компания MegaCom стала частью этого грандиозного события, выступив генеральным партнером.

Напомним, в 2019 году город Ош стал культурной столицей тюркского мира по единогласному решению постоянного совета стран ТЮРКСОЙ на 36-м заседании. Ранее это звание получали города Кастамону (Турция), Туркестан (Казахстан), Мары (Туркменистан), Шеки (Азербайджан), Казань (Татарстан) и другие.

В апреле был дан старт культурной программе, в рамках которой в Оше прошли совместные международные мероприятия с ТЮРКСОЙ, в том числе молодежные форумы с участием представителей тюркских государств, заседания писателей и поэтов, а также ашугов тюркского мира, различные конкурсы, фестивали и мастер-классы.

Теперь в честь официальной церемонии закрытия на центральной площади мэрия города Ош организовывает большой концерт, в котором примут участие популярные артисты, в том числе любимец публики Мирбек Атабеков. Кроме этого, во время концерта среди многочисленных зрителей будут разыграны фирменные подарки от компании MegaCom.

Не пропустите, начало концерта в 16:00 ч.