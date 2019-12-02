Кыргызстану предстоит определить значимый для ЕАЭС проект

Формирование евразийских брендов, создание совместных компаний и реализация проектов мирового масштаба – это условия необходимы для развития Евразийского экономического союза и подыржания его привлекательности. Так считает председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, о чем он заявил, выступая на проходившей в Москве международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

"Для создания евразийских брендов мирового масштаба необходимо обеспечить значимость проектов. Чтобы они отвечали высоким национальным интересам всех стран, мы предлагаем для каждой страны Союза определить один приоритетный проект. В результате мы получим пять сфер интересов, реализация каждой будет зависеть от продвижения по проектам, которые выбрали другие страны", – сказал Саркисян.

Он назвал возможным создание Арменией Евразийского ювелирного бренда, Беларусью – Евразийской транспортной компании, Казахстаном – Евразийского экспортного центра, Кыргызстаном – Евразийского центра занятости, Россией – Евразийского цифрового офиса. Однако могут быть и другие варианты по конфигурации проектов, подчеркнул глава ЕЭК.

Он также считает необходимым сформировать проектный бюджет в виде отчислений от ввозных таможенных пошлин, например, в размере одного процента отчислений, что составит более 100 миллионов долларов в год. И относит к числу приоритетов внедрение инструмента регуляторных "песочниц". По мнению Тиграна Саркисяна, это реальная возможность протестировать новые бизнес-модели, которая позволит запускать евразийские пилотные проекты в два раза быстрее.

Что касается создания наднациональных предприятий, то здесь для ЕЭК ее глава предлагает заимствовать передовой международный опыт. И – образовывать компании, работающие на территории нескольких стран и создающие продукцию, объединенную под одним брендом. Такие наднациональные компании могли бы действовать во всех странах Союза без прохождения дополнительных процедур. Это создаст правовое поле для евразийских брендов, которое бы стимулировало интеграционные процессы в ЕАЭС, убежден Саркисян.

По его мнению, за пять лет существования Союза в нем появились необходимые институты управления интеграции – сама Евразийская экономическая комиссия, Суд ЕАЭС, Евразийский банк развития. Многое сделано для формирование наднационального законодательства, содействующего созданию общего рынка, развитию международных отношений и установления торговых режимов с третьими странами. "Фундамент мы построили, общее правовое поле работает. Cледующим этапом должно стать активное внедрение проектного принципа работы", – подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.

И для этого уже тоже есть заделы. На проектное управление переведена цифровая повестка Союза, образован цифровой проектный офис, который подготовил для реализации пять системообразующих проектов. В этом перечне - цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг и цифровых активов; экосистема цифровых транспортных коридоров; Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий; внедрение и взаимное признание электронных сопроводительных документов; унифицированная система поиска "Работа без границ".

В свою очередь, в промышленности создан инструмент евразийских технологических платформ, позволяющих предприятиям знакомиться друг с другом и налаживать кооперационные связи. Подготовлена "дорожная карта" сотрудничества в ювелирной отрасли с выходом на евразийский ювелирный бренд. В разработке - общая система зондирования Земли, с помощью которой будут предоставляться космические и геоинформационные услуги.