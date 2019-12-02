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В Москве обсудили важные кыргызско-российские инициативы

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Новые совместные инициативы и реализация уже действующих проектов были рассмотрены представителями Кыргызстана и России в ходе состоявшейся в Москве 14-й международной конференции "Евразийская экономическая интеграция". Она была организована 29 ноября в Москве Евразийским банком развития (ЕАБР), участие в ней приняли представители государственных, общественных структур и делового сообщества Кыргызстана.

- Евразийский экономический союз состоялся и занял свою нишу в мировой экономике. Мы все видим выгоды, которые получили страны-участницы от интеграции. Уверен, что нынешняя конференция поможет сгенерировать новые идеи и подходы для усиления экономического взаимодействия государств ЕАЭС и придаст интеграционным процессам новый импульс, - заявил с трибуны форума советник президента КР Олег Панкратов.

- Такие площадки, как эта конференция, позволяют представителям бизнеса наших стран обсуждать актуальные проблемы сотрудничества и преодоления возникающих проблем не только друг с другом, но и с работниками государственных ведомств этих государств. В итоге вырабатываются полезные предложения, которые потом ложатся в основу решений, принимаемых их правительствами, - считает известный предприниматель и общественный деятель Аскар Салымбеков. На форуме ему удалось встретиться с заинтересованными представителями российской стороны, совместно с которыми будет реализовываться один из проектов, на основе соглашения, подписанного во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в КР в марте нынешнего года.

Очень результативным оказался этот визит в Москву для, по его же собственным словам, председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития Эркина Асрандиева.

- Целью нашего фонда, учрежденного пять лет назад, в ноябре 2014 года, является содействие экономическому сотрудничеству между нашими странами, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей евразийской экономической интеграции, - напомнил глава РКФР. - Главный упор, в соответствии с базовым соглашением, делается на развитие отраслей экономики, которые в краткосрочном периоде могут создать максимальное количество рабочих мест, а в долгосрочном этапе - обеспечить конкурентоспособность экономики Кыргызстана. Большую помощь в решении этих задач оказывает российская сторона, и на форуме у нас состоялись важные переговоры по расширению сотрудничества.

Более того, опыт деятельности РКФР – единственной пока такой структуры на всем постсоветском пространстве – оказался чрезвычайно интересен и для партнеров по ЕАЭС. Об успешном проекте, набирающем новые обороты, коллегам рассказал заместитель председателя правления РКФР Олег Кудяков, выступивший на секции "Развитие предпринимательства и промкооперации как катализатор устойчивого экономического роста в государствах-участниках ЕАБР".

В свою очередь, специалисты этих стран, прежде всего России, готовы поделиться с Кыргызстаном опытом развития фондового рынка. О чем и говорилось во время работы другой секции – "Интеграция финансовых структур рынков государств-участников ЕАБР", участником которой стал президент Кыргызской фондовой биржи Алмазбек Шабданов. Весь день накануне конференции он, по его словам, провел на Московской фондовой бирже, обсудил с ее специалистами многие полезные идеи, которые теперь предстоит воплощать в жизнь.

А в завершение форума Шабданов выполнил еще одну важную миссию. И вручил от имени Кыргызстана памятный подарок председателю правления Евразийского банка развития Андрею Бельянинову. Напомним, что последний в течение многих лет являлся сопредседателем двухсторонней российско-кыргызской межправкомиссии. И сегодня продолжает поддерживать связь с КР, уже в качестве главы важнейшего для ЕАЭС банка, при содействии которого в республике реализуется ряд проектов, значимых для ее экономической и социальной сфер.


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URL: https://www.vb.kg/383683
Теги:
визит, Россия, форум, Кыргызстан, Олег Панкратов, Аскар Салымбеков
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