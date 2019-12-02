Кыргызские авторы представлены на выставке книг в Санкт-Петербурге

В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге 3 декабря завершает работу передвижная выставка книг авторов из стран СНГ под названием "Читаем вместе – познаем друг друга". Экспозиция включила наиболее популярные литературные произведения писателей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана, изданные за последние 25 лет.

Инициаторами этого проекта, реализуемого с прошлого года, выступили Исполнительный комитет СНГ, а также Совет по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ. В северную столицу РФ выставка переехала из Москвы, где экспонировалась в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки.

Один из разделов экспозиции посвящен произведениям народного поэта Таджикистана, драматурга, киносценариста Мухаммада Гоиба, который буквально на днях стал лауреатом премии имени Чингиза Айтматова, учрежденной Межпарламентской Ассамблеей государств СНГ совместно С Жогорку Кенешем Кыргызстана. Памятную награду Гоибу вручили в Таврическом дворцк Санкт-Петербурга, во время проходившей здесь юбилейной сессии МПА Содружества.

На выставке представлены и книги самого Айтматова, других литераторов-его соотечественников. "Выставка помогает лучше узнать жизнь и традиции наших соседей и представлена для широкого круга читателей", - отмечают организаторы проекта, который, по их словам, приурочен к проходящему сейчас в СНГ Году книги.