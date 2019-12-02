Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента ОАЭ с Днем провозглашения страны

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 декабря, поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Халифа бин Зайед Аль-Нахайяна с Днем провозглашения государства ОАЭ.

"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю народ Объединенных Арабских Эмиратов с Днем провозглашения государства Объединенных Арабских Эмиратов. Уверен, что благодаря совместным усилиям дружественные отношения между двумя государствами во имя интересов наших народов будут и в дальнейшем укрепляться", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал Президенту ОАЭ Халифу бин Зайед Аль-Нахайяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах, а народу ОАЭ мира и процветания.