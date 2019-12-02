Скандал на Феминале: Минкультуры против дефиле обнаженных девушек

Жаркие дискуссии разгорелись в связи с проведением в Кыргызстане первой феминнале (аналог биеннале - фестиваля современного искусства, но с уклоном в феминизм, женский активизм и защиту прав женщин - VB.KG).

Выставка открылась в музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева 29 ноября. По задумке организаторов она должна была продолжаться 17 дней в знак памяти о 17 молодых кыргызстанках, которые заживо сгорели в пожаре в Московской типографии.

В выставке приняли участие несколько десятков художников из 22 стран мира. Все они пытались при помощи инструментов визуального искусства привлечь внимание к проблемам женщин, осмыслить темы домашнего насилия, экономической свободы женщин, телесности и так далее. Однако, некоторые предметы экспозиции были восприняты неоднозначно.

Например, пользователей соцсетей возмутили женские трусы, выставленные в качестве экспоната. На предмете нижнего белья красной краской был написан призыв к легализации абортов (в Кыргызстане эта медицинская процедура является легальной до определенного срока беременности, кроме того беременность можно прервать на любом сроке, если для этого есть медицинские показания - VB.KG).

Еще одним поводом для возмущения стал перфоманс датской художницы Julie Savery. Девушка начала перфоменс, представ перед зрителями в нижнем белье и постепенно одевалась. Таким образом, она пыталась привлечь внимание к проблемам секс-работниц.

Среди тех, кому откровенность выражения художественного замысла, пришлась не по вкусу оказалась депутат Махабат Мавлянова. Кстати, ранее она просила невест выбирать для свадьбы скромные наряды. Депутат просит не просто закрыть выставку, но и практически прямо говорит об увольнении директора музея ИЗО Миры Джангарачевой.

- Сотрудники музея допустившие такое мероприятие не имеют морального права продолжать работать. Девушки должны иметь скромное воспитание, им нужно прививать традиционные ценности, - написала депутат Махабат Мавлянова на своей странице в соцсети facebook.

Впрочем, немало тех, кто вступился за Фемннале и руководство музея ИЗО. Медиа-консультант, Pr- специалист и журналист Елена Воронина считает, что общество предпочитает молчать о насилии, с которым приходится сталкиваться женщинам в повседневной жизни. По ее мнению, многие просто испугались неприкрытой правды и женской наготы.

- Художники - авторы Феминнале обнажили насилие, кто-то в буквальном и прямом смысле, кто-то через метафору, показали его уродливые формы, как насилие вжилось в наше тело, в наше сознание. Что порой мы и не называем это насилием. А художники взяли и преобразовали устоявшиеся модели насилия (семейного, трудового, психологического и др.) в бытовые предметы. Например, один из авторов Феминнале изображил образ женщины в виде груши. Груши для битья. Разве это фантазии худржника? Это из реальной жизни, сводки МВД и сообщения кризисных центров постоянно передают статистику женщин, избитых, изуродованных, изнасилованных своими партнерами, мужьями, отчими... - написала Воронина.

Тем временем, в Министерстве культуры сообщили, что о содержании экспозиции не знали, но как только увидели, осудили организаторов за излишнюю откровенность визуального изображения и за чрезмерный эпатаж.

- Следует отметить, что реальное воплощение экспозиции весьма далека от заявленной темы "экономической свободы" женщин.

К сожалению, организаторами своеобразно интерпретируется эстетика перфомативности, в котором хореография, пантомима, актерская пластика являются материалом творческого процесса. Феминнале использует язык провокации как метод, эпатаж, выдавая телесное, наготу за перфомативность, что дезориентирует посетителя и тем более не имеет прямого отношения к заявленной теме экономической свободы.

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики категорически против дефиле обнаженных девушек в храме искусства и не поддерживает подобных провокационных вызовов современного искусства.

Поскольку проведение данного мероприятия не было согласовано с Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики директор музея предупрежден о том, что такие контенты должны проходить процедуру согласования и указано на необходимость более тщательного изучения концептуальных подходов и целей, согласования методов и приёмов реализации замысла выставочных проектов на научно-методическом совете музея, - говорится в сообщении Министерства культуры.

В Министерстве культуры создана специальная комиссия, которая изучит ситуацию. Пока не принято окончательного решения продолжит ли Феминнале свою работу или экспозицию закроют.