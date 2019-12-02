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Абылгазиев поручил усилить поисково-спасательные работы на руднике Кумтор

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить поисково-спасательные работы на руднике Кумтор. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что премьер-министр был своевременно проинформирован об обстоятельствах производственного происшествия на руднике Кумтор, в результате которого двое сотрудников предприятия числятся пропавшими без вести.

Главой правительства сразу же были даны все необходимые поручения, в связи с чем на рудник были направлены руководители всех профильных государственных органов.

Абылгазиев поручил мобилизовать все усилия для поисков пропавших сотрудников Кумтора, увеличить при необходимости число задействованных в поисках и разобраться в причинах произошедшего.

По предварительной информации, 1 декабря в 5:43 часов произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. В это время в той зоне работали операторы горно-производственного отдела. После передачи информации от мастеров горного отдела о начале резкой подвижки отвала горному диспетчеру, мастерами горного отдела был немедленно отдан сигнал всем работникам горно-производственного отдела об эвакуации из опасной зоны на безопасный участок.

В связи с производственной необходимостью один из мастеров горного отдела О. Ишенбеков поднимался на служебном пикапе "Форд" и, вероятно, после получения сигнала о немедленной эвакуации забрал машиниста бульдозера Ж. Жунушова с собой, с целью вывоза на безопасный участок. Однако, в пункте сбора, после пересчета всех эвакуируемых работников горно-производственного отдела, обнаружено, что отсутствуют машинист бульдозера Ж. Жунушов и мастер горного отдела О. Ишенбеков, которые на неоднократные вызовы по рации не отвечали.

В результате доступ техники и людей в опасную зону был полностью прекращен. На данный момент машинист бульдозера Ж. Жунушов и мастер горного отдела О. Ишенбеков числятся пропавшими.

О данном происшествии своевременно были проинформированы близкие родственники пропавших сотрудников и уполномоченные государственные органы включая Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Государственной инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики и правоохранительные органы.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций КР, в настоящее время принимаются все необходимые меры для установления местонахождения вышеуказанных лиц. Спасатели МЧС КР совместно с членами аварийно-спасательной команды и горнотранспортным оборудованием ЗАО КГК проводят поисково-спасательные работы. По факту происшествия начато расследование, причины провоцирования подвижки отвала исследуются соответствующими специалистами.

В поисково-спасательных работах задействованы 26 спасателей МЧС КР, включая поисковых собак, 12 членов аварийно-спасательной команды ЗАО КГК. Задействована вся необходимая техника для поисков.

Работы по определению причин вышеуказанного обстоятельства проводятся совместно с соответствующими государственными органами.

После происшествия производственный процесс на карьере временно приостановлен.

Участок, где произошла резкая подвижка отвала, не угрожает основным производственным объектам рудника и расположен на безопасном расстоянии от центрального карьера, хвостохранилища и озера Петрова.

Отвалы, являющиеся пустыми породами, не содержат никаких вредных веществ и не представляют угрозы для окружающей среды.

По поручению премьер-министра руководители компетентных органов на месте обеспечивают координацию поисково-спасательных работ.

Справочно: Отвал (горное дело) - размещение на поверхности пустых (вскрышных) пород.


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URL: https://www.vb.kg/383692
Теги:
Иссык-Кульская область, правительство, спасатели, Кыргызстан, пропавшие без вести, Мухаммедкалый Абылгазиев, Кумтор, МЧС
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