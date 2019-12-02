В Токмаке мужчина едва не зарезал жену на ее рабочем месте

В Токмаке по подозрению в покушении на убийство жены задержан 62-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

- 29 ноября 2019 года в дежурную часть ОВД города Токмок поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении женщины с ножевым ранением. По данному факту на место сразу же выехала следственно-оперативной группа. Милиционеры установили, что в этот день примерно в 12:27 часов в одном из медицинских центров расположенных в городе Токмок между супружеской парой произошла ссора в результате чего мужчина нанес ножевое ранение своей супруге которая работала в данном центре, после чего скрылся в неизвестном направлении, - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области.

В результате полученных телесных повреждений 57-летняя Ш.Г., была доставлена в территориальную больницу. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 39-130 (Покушение на убийство) УК КР.

В ходе следственных мероприятий сотрудники СКМ ОВД города Токмока по горячим следам задержали 62-летнего Ш.А. Он водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.