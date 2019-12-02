Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Токмаке мужчина едва не зарезал жену на ее рабочем месте

92  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Токмаке по подозрению в покушении на убийство жены задержан 62-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

- 29 ноября 2019 года в дежурную часть ОВД города Токмок поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении женщины с ножевым ранением. По данному факту на место сразу же выехала следственно-оперативной группа. Милиционеры установили, что в этот день примерно в 12:27 часов в одном из медицинских центров расположенных в городе Токмок между супружеской парой произошла ссора в результате чего мужчина нанес ножевое ранение своей супруге которая работала в данном центре, после чего скрылся в неизвестном направлении, - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области.

В результате полученных телесных повреждений 57-летняя Ш.Г., была доставлена в территориальную больницу. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 39-130 (Покушение на убийство) УК КР.

В ходе следственных мероприятий сотрудники СКМ ОВД города Токмока по горячим следам задержали 62-летнего Ш.А. Он водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383694
Теги:
ГУВД, покушение, семейное насилие, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  