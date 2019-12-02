Фоторепортаж с таможни на кыргызско-китайской границе (фото)

29 и 30 ноября Государственной таможенной службой при правительстве Кыргызской Республики был организован пресс-тур для представителей СМИ в пункт пропуска "Торугарт" на кыргызско-китайской государственной границе и место таможенного оформления (далее - МТО) "Кант".

В ходе пресс-тура журналистам были продемонстрированы все таможенные операции, связанные с прибытием транспортных средств с грузами в пункт пропуска и их убытием в места таможенного оформления, осуществляемые посредством Единой автоматизированной информационной системы ГТС при ПКР (далее – ЕАИС ГТС).

В частности, представители СМИ ознакомились с порядком принятия таможенными органами предварительной информации (далее - ПИ), которая может быть подана участниками внешнеэкономической деятельности из любой точки мира посредством интернет-связи, которая служит основой для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

По данным ГТС КР, применение ПИ позволило существенно сократить время прохождения таможенного контроля в пунктах пропуска для участников ВЭД.

Далее были продемонстрированы все виды контроля, которые проходят участники ВЭД в пункте пропуска, в том числе весогабаритного, сведения о котором автоматически попадают в ЕАИС ГТС, для формирования транзитной декларации в ЕАИС ГТС, после чего транспортное средство под таможенной процедурой таможенного транзита направляется в место таможенного оформления.

30 ноября в месте таможенного оформления "Кант" участники пресс-тура ознакомились с процедурой повторного взвешивания транспортных средств, закрытием транзитной декларации в ЕАИС и автоматическим формированием документа временного хранения, процессом таможенного досмотра транспортного средства и выпуском товаров в свободное обращение, посредством ЕАИС ГТС.

Также представители СМИ посетили Центр мониторинга, расположенный в центральном аппарате ГТС при ПКР, где им была представлена система видеонаблюдения с пунктов пропуска и мест таможенного оформления в режиме онлайн, а также процедура мониторинга за таможенными процессами, осуществляемые сотрудниками таможенных органов с использованием ЕАИС ГТС.

Информация и фотографии пресс-службы ГТС при ПКР