Скандал в музее ИЗО: Сурабалдиева вступилась за уволенную Джангарачеву

"У половины чиновников, ненавидящих запад, публично кричащих про загнивание, почему-то дети учатся за границей". Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева вступилась за скандальную феминале-выставку "Кормилица", из-за которой была уволена директор музея ИЗО Мира Джангарачева.

- Самое интересное, что все те, кто потребовал увольнения директора музея - тихо сидят и молчат против тех, кто ворует с бюджета миллионами. То есть молчать в отношении тех, кто обкрадывает будущее их детей - видимо для них нормально. В этом смысле понятно, почему наша страна не развивается - вокруг сплошные двойные стандарты. У половины чиновников, ненавидящих запад, публично кричащих про загнивание, почему то дети учатся за границей. Мы давно проиграли борьбу с коррупцией, но успешно орем на женщин. Самое интересное, что женщины в этом плане идут впереди мужчин. И насколько я заметила, про "облико морале" часто возмущаются те, у кого либо окружение, либо они сами, не входят в разряд святых. Это типа игр с подсознанием - комплексы и чувство вины из глубины давят. Надеюсь их дочери не станут жертвами таких недалеких, и необдуманных поступков, - высказалась на своей странице в Facebook парламентарий.

Сурабалдиева также в своем посте выразила благодарность гендерным экспертам. Отметив, что именно им, она в том числе, обязана высокопоставленной должностью.

- Если бы не вы и ваше упорство, многолетняя и не перестающая борьба за права женщин Кыргызстана, то и нас, женщин - депутатов, пришедших в парламент по квотам, и не было бы. Не говоря про всех остальных женщин на должностях в государственной службе, которые работают благодаря закону о равных правах, принятых под нажимом международного сообщества, - заключила нардеп.