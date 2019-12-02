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Чиновников будут проверять на знания и опыт - инициатива депутата

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- Екатерина Улитина
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Депутат Марлен Маматалиев предлагает повысить планку для отечественных чиновников и предъявлять к членам кабинета министров требования по образованию и опыту работу.

Поправки к закону "О госслужбе" сегодня размещены на сайте Жогорку Кенеша.

Отметим, в действующей редакции закона нет норм, которые позволяют требовать от чиновников высшего эшелона определенных навыков, умений и опыта. Депутат решил устранить это упущение.

Маматалиев считает, что для занятия политической должности гражданин должен отвечать следующим требованиям:

1) высшее профессиональное образование по специальности (направлению), соответствующей направлению деятельности государственного органа, или по специальности (направлению) "государственное управление", "юриспруденция", "экономика", с уровнем квалификации не ниже магистра;

2) стаж работы на главных должностях государственной службы по совокупности не менее 5 лет или опыт руководящей работы в иных сферах деятельности не менее 7 лет.

В стаж государственной службы входит время трудовой деятельности на государственных и муниципальных должностях, в том числе срочной службы в Вооруженных Силах СССР и Кыргызской Республики, работы в аппаратах партийных, комсомольских и государственных органов бывшего СССР, а также трудовой деятельности по замещению временно отсутствующего служащего;

3) владение государственным и официальным языками. Политический служащий должен уметь читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на государственном и официальных языках. Объем и уровень владения государственным и официальным языками, необходимые для осуществления деятельности политического служащего, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики.

При этом требования этой статьи не распространяется на президента, премьер-министра, Торага, заместителя Торага и депутатов Жогорку Кенеша, а также на специальные государственные должности и политические муниципальные должности (их деятельность регулируется Конституцией и конституционными законами);

Соблюдать эти нормы закона не обязаны служащие, занятые в организациях, находящихся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями, включая руководителей данных учреждений и организаций.

Отметим, это уже вторая попытка Марлена Маматалиева провести через Жогорку Кенеш законопроект, который обяжет министров и других высокопоставленных чиновников иметь опыт и образование. В марте Мамамталиеву пришлось снять законопроект с обсуждения из-за того, что в его редакции исчезла норма о запрете на назначение близких родственников на политические должности.

Теперь депутат устранил недостатки. В данной редакции чиновник, занимающий политическую должность не может работать в подчинении у близких родственников и нанимать членов семьи на работу.


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URL: https://www.vb.kg/383704
Теги:
образование, Госслужба финразведки, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Марлен Маматалиев, чиновник
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