Тамбов и Югра: Программа по переселению соотечественников в Россию

Тамбовская область - следующий район, приглашающий соотечественников из близкого зарубежья.

Оборонительная крепость Тонбов была заложена на берегу реки Цны в 1636 году. В XVIII веке Тамбов стал центром большого земледельческого района. Ныне Тамбов находится в 460 км от Москвы и граничит с Рязанской, Пензенской, Саратовской, Воронежской и Липецкой областями. Население области - 1 млн 50 тыс. граждан. Средняя температура января по региону - минус 10–11 градусов, июля - плюс 20 градусов. По территории области протекает около 1400 рек и ручьев - Цна, Ворона, Воронеж и т.д.

Культурная, социальная сфера представлена учебными заведениями - школами, вузами, а также библиотеками, музеями, медицинскими учреждениями.

Ведущий сектор экономики - агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство. Сельхозпредприятия - производители зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. Но есть и промышленные производства - обрабатывающее, производство пищевых продуктов, транспортных средств, электро–, электронного, оптического оборудования. А также химическое производство.

На рынке труда Тамбовской области востребованы специалисты рабочих профессий - водители, слесари, токари, сварщики, швеи, трактористы и т.д. Очень нужны работники сельского хозяйства и животноводства. Также приглашаются учителя и врачи различных специализаций.

Уполномоченный орган по реализации программы - Управление труда и занятости Тамбовской области, e–mail: uprzan68@mail.ru

В реализацию госпрограммы по переселению в РФ соотечественников с 2013 г. включился и Ханты–Мансийский автономный округ - Югра.

В 2013 - 2017 гг. в Югру переселились 10 825 соотечественников. Автономный округ расположен в зоне таежных лесов и болот. На территории округа - две крупные реки - Обь и Иртыш, около 300 тыс. озер. Климат в Югре отличается резкой переменой погоды и перепадами температуры.

Постоянное население в 2018 г. составляло 1 млн 655 тыс. человек.

Югра - один из наиболее сильных в экономическом отношении субъектов РФ, крупнейший нефтедобывающий регион страны. Основу промышленности составляют около 300 крупных и средних предприятий. В их числе 6 нефтеперерабатывающих предприятий и 9 газоперерабатывающих заводов. Несколько крупных производителей лесопромышленной продукции.

При таком развитии индустрии, конечно же, всегда есть потребность в высококлассных специалистах и рабочих - инженерах, операторах, аппаратчиках, машинистах установок и машин, работниках сферы обслуживания и торговли, водителях, воспитателях и т.д.

В целях развития сельских территорий округа предусмотрен ряд мер господдержки: предоставление грантов и субсидий на создание фермерских хозяйств, животноводческих ферм и т.д.

В округе большое внимание уделяется развитию социальной сферы, инфраструктуры, где также ощущается недостаток специалистов.

Полная информация об условиях участия в госпрограмме по трудоустройству на территории Ханты–Мансийского АО - Югры - на сайте: www.deptrud.admhmao.ru