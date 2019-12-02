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Марат Ниязов первый в КР стал международным мастером по таэквондо

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- Вячеслав Аникин
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Кыргызстанец Марат Ниязов - первый в нашей стране стал "Международным мастером 3 класса таэквондо (WT)". Это звание ему присвоено после прохождения специальных курсов и сдачи тестов во Всемирном центре таэквондо "Кукивон" (Южная Корея).

"Нас, претендентов на получение этого высокого звания, было более ста человек из 20 стран. В первой половине дня проходили теоретические занятия, на которых изучалась история таэквондо (WT), методы проведения тренировок и многое другое. После обеда мы участвоаали в спарринг - поединках, в которых отттачивали свое умение проводить разнообразные атаки и надежно защищаться. А после сдавали тесты на профпригодность, которые оценивали лучшие мастера таэквондо Южной Кореи.Сертификат о получении звания "Международный мастер 3 класса" получили всего лишь 12 человек, - сообщил корреспонденту VB.KG Марат Ниязов.

Марат Ниязов таэквондо занимается шесть лет и его первым тренером был Валерий Тен. Он успешно выступал на многих представительных международных турнирах, в том числе и открытом чемпионате Юэной Кореи. Сейчас Ниязов готовится к лицензионным предолимпийским турнирам. А звание "Международный мастер 3 класса" дает ему право заниматься и тренерской деятельностью.


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URL: https://www.vb.kg/383707
Теги:
Южная Корея, таэквондо, Кыргызстан, Олимпийские игры
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