Кыргызстан может остаться без муки

Цены на муку в Кыргызстане продолжают расти. 6 ноября в материале "Хлебушек станет деликатесом" "Вечерний Бишкек" уже рассказывал об этой проблеме, но она до сих пор не устранена, а, наоборот, усугубляется. Как сообщают специалисты отрасли, мука будет дорожать до нового урожая в Казахстане. Ведь именно из этой страны к нам поступает львиная доля этого стратегического сельхозсырья.

Все врут календари

Сейчас в Бишкеке муку первого сорта можно купить по 45 сомов за килограмм, а месяц назад ее приобретали по 43 сома. Согласитесь, крайне опасная тенденция. Этот продукт у нас, кстати, дороже, чем во многих столицах других государств СНГ. В Казахстане хлеб стоит (в пересчете на нашу валюту) на полсома дешевле, в России примерно так же, в Беларуси цена на продукт первой необходимости тоже ниже. И нужно иметь в виду, что покупательная способность граждан этих стран выше, чем кыргызстанцев. А наши власти словно и не догадываются, что с ценами на хлеб шутить нельзя. Такой "юмор" народ не поймет, только разозлится.

Уже более десяти лет мы разрушали свою зерновую отрасль. Вот официальные данные. Если в 2009 году фермеры собрали 1 миллион 50 тысяч тонн зерна, то в этом только 650 тысяч тонн. И то в бункерном весе. А после очистки зерна останется не более 500 тысяч тонн пшеницы. А для полного самообеспечения страны этим стратегически важном сельхозсырьем нам нужно собрать 1 миллион 100 тысяч тонн.

Нацстатком утверждает, что в нынешнем году фермеры собрали по 25–26 центнеров зерна с гектара. Очень сомнительный факт. Очевидно, наши статистики брали данные в районных управлениях сельского хозяйства, но там иногда такие фокусники трудятся, что цирковым артистам до них далеко. Весьма сомнительно, что чиновники райсельхозуправлений заглядывали в амбары к каждому фермеру и высчитывали объемы собранного зерна. Следовательно, эта цифра в 650 тысяч тонн пшеницы, скажем так, довольно приблизительная.

Несколько лет назад один тогдашний премьер–министр открыто призывал фермеров перестать заниматься производством пшеницы, а переключаться на выращивание более доходных культур: овощей, картофеля, фруктов, а также кормов для скота. "Братский Казахстан сполна обеспечит нас хлебом, - говорил бывший глава правительства, - у соседей пшеница более качественная". Как же он ошибался!

Пустые амбары

Теперь сенсация. Очень грустная и тревожная. Как сообщили корреспонденту "Вечернего Бишкека" на условиях анонимности, на юге Кыргызстана урожая пшеницы нынешнего года почти не осталось. Значительную часть собранной пшеницы тамошние фермеры продали по высоким ценам коммерсантам из Таджикистана. В соседней стране с производством этой культуры дела обстоят не блестяще, вот они и закупают ее у наших земледельцев. Трудно сказать, по какой цене кыргызстанская пшеница уходит в Таджикистан, каждый факт ее купли–продажи, как говорится, индивидуален. Но если наши фермеры охотно реализуют стратегически важное сырье в соседнюю страну, значит, для них это выгодно.

А что остается делать кыргызстанским земледельцам, если государство не хочет приобретать у них с большим трудом выращенную пшеницу? Закупает только 10 тысяч тонн в Государственный фонд материальных резервов, а оставшийся урожай крестьянин волен реализовать по своему усмотрению. И он, бедный, бегает по мини–мельницам, пекарням в надежде сбыть хотя бы тонну–другую зерна и муки. О прибыли уже и не думает. Лишь бы свое вернуть. Поэтому желающих выращивать пшеницу с каждым годом у нас становится все меньше. Крестьяне все больше стали выращивать овощей, сахарной свеклы, кукурузы. Пшеница стала падчерицей на наших полях.

Уже закрылись почти все мелькомбинаты, а из Казахстана поступает в основном мука. Мы давно не производим никаких круп, забыли, что такое комбикорма для животных.

Попутно отметим, что и экспорт овощей, фруктов у нас идет через пень колоду. Зарубежные торговые сети требуют от фермеров, чтобы все помидорчики были примерно одного размера, одного сорта и поставки этой продукции осуществлялись ритмично. В Кыргызстане овощного семеноводства давно нет, отсутствуют хранилища, логистические центры. Всевозможные дары природы возвращают из России огромными партиями. Так что и на овощеводстве пока крестьянам больших денег не сделать. Вся аграрная отрасль страны медленно, но верно садится в лужу.

Депутатская "поддержка"

Парламентарии словно ждали отмашку правительства поддержать импорт зерна и муки из Казахстана. Еще в 2015 году они своим решением сняли таможенные пошлины на импорт зерна, а через год - на поставки из–за границы муки. Все! Шлюзы были открыты. Дешевое зарубежное сырье окончательно вытеснило аналогичную продукцию отечественных производителей.

Сейчас иногда некоторые общественные деятели да и вдумчивые депутаты заостряют внимание общественности на погибающей зерновой отрасли, но к голосу разума у нас не привыкли прислушиваться.

Действительно, у нас есть обязательства перед партнерами по ЕАЭС открыть границу для зарубежной продукции.

Но ничего закрывать и не нужно. Просто необходимо отечественным фермерам, выращивающим пшеницу и другие зерновые культуры, предоставлять дополнительные льготы и субсидии, сделать все возможное для понижения себестоимости и повышения ее качества. В странах дальнего зарубежья, к примеру, государство покупает у фермеров зерно по высокой цене, а перерабатывающим предприятиям продает по низкой. Разницу берет на себя. Это и называется государственной поддержкой крестьянства.

Страшно подумать, насколько могут повыситься импортные зерно и мука в ближайшее время. В Казахстане в нынешнем году случился неурожай этой культуры, кроме того, хлеборобы этой страны стали отправлять это сырье большими партиями в страны дальнего зарубежья. Мы со своим мизерным рынком сбыта соседям не особо интересны. Выходит, сами обрекли себя на дефицит хлеба?

Шагреневая кожа

С легкой руки прежних высопоставленных чиновников выращивание пшеницы у нас стало сокращаться с каждым годом. За каких–то десять лет хлебный клин в Кыргызстане уменьшился почти на 50 тысяч гектаров.

До чего же неосведомленными у нас бывают даже самые высокопоставленные чиновники! Этот самый тогдашний премьер, похоже, даже не знал, что до 1991 года у нас собирали в среднем по 50 центнеров зерна с гектара. А в 1981 году на Пржевальском сортоучастке крестьяне намолотили на круг по 100 центнеров зерна первоклассной пшеницы. К иссыккульцам за их передовым опытом приезжали даже аграрники из Краснодарского края, Ставрополья, Казахстана. Все члены политбюро ЦК КПСС были оповещены о трудовом рекорде тружеников Пржевальского сортоучастка. Важно заметить, что в Кыргызстане выращивалась пшеница с высоким уровнем клейковины. Поэтому можно с полным основанием говорить, что и у нас выпекались высококачественные буханки. Конечно, при их выпечке использовалась казахстанская пшеница, но лишь в незначительных количествах. Никто тогда и мысли не допускал работать только на казахстанском сырье.