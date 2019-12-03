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Три детские жизни можно спасти в Москве если собрать миллион сомов

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Ярослав Верховодов уже прошел половину лечения саркомы бедренной кости. Малыш Алмаз Абдыжапаров ежедневно проходит мучительные процедуры по расширению искалеченного пищевода. А Рая Сизенцова только готовится вылететь в Москву, чтобы начать непростую борьбу с нейробластомой забрюшинного пространства. Три детские судьбы сейчас имеют конкретную цену - миллион сомов. И они нужны край как срочно!

Раиса, которая боится засыпать

Самая большая сумма к сбору сейчас у Раисы. Ей требуется срочная, третья по счету, операция по удалению опухоли забрюшинного пространства. Болезнь ребенка - это самое страшное в жизни родителей. Это страх, темнота и беспомощность. Это такая боль, которая сжимает сердце день за днем. "Нужно лечить", - говорят доктора. "Смирись", - говорят бабушки возле подъезда. "Нет денег", - отвечает государство на просьбы о помощи. И только мама твердит, как заведенная: "Держись, мое солнышко, мое счастье, ты обязательно поправишься, и я для этого сделаю все". Но что может сделать в одиночку многодетная мама, воспитывающая пятерых детей без мужа? Отец Раисы живет через два дома от них, но предпочитает делать вид, что его это не касается. Так же волен поступить и каждый из нас. Мы ничего не должны этой девочке, которая боится уснуть и не проснуться. Но МЫ МОЖЕМ ей помочь!

Когда в счете из клиники значатся пяти–, шестизначные суммы, у родителей выход только один - найти тысячи людей, готовых сделать небольшое пожертвование. В России с этим давно все просто - одна эсэмэс с телефона может спасти чью–то жизнь. В Кыргызстане пока не развиты настолько мобильные платежи, поэтому самым простым и быстрым способом помощи остается мобильный кошелек "ЭЛСОМ". Перечислить на него средства можно практически в любом крупном магазине.

Мы просим каждого из вас подарить Раечке десять минут своего времени и ту сумму, которая для вас необременительна. Главное - дойти до терминала и перечислить средства. Сейчас уже собрано 59 тысяч сомов. Стоимость операции и лечения - 459 тысяч рублей, что по нынешнему обменному курсу чуть больше полумиллиона сомов.

Помочь Рае можно несколькими способами:

Пополнить мобильный кошелек "ЭЛСОМ" 0–552–05–19–64

через платежные терминалы KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay;

переводом со своего банковского счета в KICB;

в отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского банка, Банка Азии;

в моносалонах "ЭЛСОМ";

у уполномоченных агентов "ЭЛСОМ".

Передать средства лично в руки, связавшись по телефону или WhatsApp +996 552–05–19–64.

Принести средства на точки сбора интернет–форума.

Перечислить их на банковский счет: № счета 1091822000180171 БИК 109018 Козленко Ирина Владимировна (бабушка Раисы). Доллары США: № счета 8900613920 ALFA–BANK Moskow. Russia. Евро: № счета 1859782099950001 Козленко Ирина Владимировна. Рубли:

№ счета 30101810200000000593 БИК 044525593

ИНН 7728168971 ОАО "Альфа–Банк".

Алмаза "шлифуют" изнутри

Жизнь четырехлетнего Алмаза Абдыжапарова изменилась минувшим летом: он нашел новую блестящую монетку и спрятал ее во рту от друзей. А потом забылся и проглотил ее. Инородное тело застряло в пищеводе, а неопытные сельские врачи разворотили ребенку стенки пищевода, что привело к тяжелой инвалидности. Сейчас московские специалисты пытаются размягчить внутренние рубцы и хоть немного расширить просвет пищевода.

Мальчик дважды в неделю ездит на процедуры в московскую детскую больницу имени Филатова. Там ему дают наркоз и обкалывают пищевод специальными лекарствами, а потом механически расширяют. Это крайне болезненная процедура, ребенок после нее стонет во сне еще несколько часов. Но деваться некуда, это лучше, чем операция по протезированию пищевода, у нее есть очень много осложнений.

Мама с Алмазом сейчас живут у родственников, ютятся все вместе в небольшой съемной квартирке на окраине Москвы. Каждый визит в больницу - это минимум три часа в дороге! Но вариантов нет, каждый сом на счету: на первые обязательные курсы лечения ребенку нужно около трехсот тысяч сомов.

- Я в отчаянном положении. Все, что мы смогли собрать самостоятельно перед отъездом, уже потратили. Страшно, что уже столько сил вложено, а до конца дело не сможем довести и мой сын останется глубоким инвалидом. Я обращаюсь к каждому, кто мог бы нам помочь: пожалуйста, не отказывайтесь от этой мысли, не забывайте о том, что хотели сделать. Мы с сыном сейчас в чужом городе, живем в чужой квартире, и каждый вечер я с замиранием сердца проверяю - есть ли поступления на "ЭЛСОМ". Ведь ваши переводы - это наш единственный шанс. Я так хочу вернуться домой, у меня там еще совсем маленькая доченька, очень скучаю по ней. Но нам надо сделать так, чтобы Алмаз выздоровел. Помогите нам, - просит мама мальчика.

Помочь Алмазу можно несколькими способами

Пополнить мобильный кошелек "ЭЛСОМ" 0–776–84–84–61

через платежные терминалы KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay;

переводом со своего банковского счета в KICB;

в отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского банка, Банка Азии;

в моносалонах "ЭЛСОМ";

у уполномоченных агентов "ЭЛСОМ".

Передать средства лично в руки, связавшись по телефону или WhatsApp +996 776–84–84–61.

Принести средства на точки сбора интернет–форума "Дизель", координаты которых вы видите на этой странице.

Ярослав будет ходить!

О Ярике мы писали уже три раза. Его история имеет большой шанс закончиться победой над раком. Только благодаря маминой онкологической настороженности болезнь Ярослава удалось выявить на второй стадии, как раз в то время, когда травматологи еще только диагностировали остеопороз кости. Но настойчивая мама мальчика добилась, чтобы сыну сделали все анализы для исключения самого худшего - онкологии. Чуда не случилось - у ребенка выявили саркому бедренной кости, но сейчас еще можно провести органосохраняющую операцию. Ярославу удалят часть бедренной кости и заменят на современный эндопротез, который будет растягиваться по мере роста ребенка. Хорошая новость - на операцию сумма собрана, но сейчас нужно приобрести специальное вспомогательное средство (ортез), которое закрепят на ноге после хирургического вмешательства. Эта штука стоит 100 тысяч рублей, но на него у семьи денег нет, а нужен он срочно - сразу после операции, которая запланирована на ближайший месяц.

Помочь Ярославу можно несколькими способами

Пополнить мобильный кошелек "ЭЛСОМ": 0–555–72–55–71 (оформлен на отца Ярослава Анатолия Верховодова)

через платежные терминалы: KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay;

переводом со своего банковского счета в KICB;

в отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского банка, Банка Азии;

в моносалонах ЭЛСОМ;

у уполномоченных агентов "ЭЛСОМ".

Передать средства лично в руки, связавшись по телефону или WhatsApp +996–555–72–55–71 (папа), +996–551– 47–43–40 (мама), она сейчас в Москве, но номер WhatsApp у нее прежний.

Принести средства на точки сбора интернет–форума "Дизель", координаты которых вы видите на этой странице.


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URL: https://www.vb.kg/383716
Теги:
операция, Кыргызстан, Помощь
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