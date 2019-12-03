Более 20 тонн кыргызстанской хурмы не пропустили в Новосибирскую область

Почти 45 тонн растительной продукции не допущено к ввозу в Новосибирскую область из Казахстана и Кыргызстана за последнюю неделю ноября. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

44,7 тонн подкарантинной продукции кыргызсстанского и узбекистанского происхождения задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" за период с 25 по 30 ноября. Три партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Казахстана и Кыргызстана для реализации в Новосибирске и Красноярске.

Так, при проведении карантинного фитосанитарного контроля были выявлены следующие нарушения:

- 20,5 тонн свежей хурмы кыргызстанского происхождения перевозили с частичным отсутствием на упаковке маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере;

- узбекистанская продукция (20 тонн зелени в ассортименте и 4,2 тонн сушеных абрикосов) перевозилась с несоответствием информации о стране происхождения, указанной на маркировках и на фитосанитарном сертификате.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан.