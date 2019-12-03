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Более 20 тонн кыргызстанской хурмы не пропустили в Новосибирскую область

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- Оксана Гут
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Почти 45 тонн растительной продукции не допущено к ввозу в Новосибирскую область из Казахстана и Кыргызстана за последнюю неделю ноября. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

44,7 тонн подкарантинной продукции кыргызсстанского и узбекистанского происхождения задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" за период с 25 по 30 ноября. Три партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Казахстана и Кыргызстана для реализации в Новосибирске и Красноярске.

Так, при проведении карантинного фитосанитарного контроля были выявлены следующие нарушения:

- 20,5 тонн свежей хурмы кыргызстанского происхождения перевозили с частичным отсутствием на упаковке маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере;

- узбекистанская продукция (20 тонн зелени в ассортименте и 4,2 тонн сушеных абрикосов) перевозилась с несоответствием информации о стране происхождения, указанной на маркировках и на фитосанитарном сертификате.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/383719
Теги:
задержание, Казахстан, Россия, экспорт, ЕАЭС, Кыргызстан
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Комментарии
Виттман
03.12.2019, 10:26

Ох уж эта ЕАЭС,ну шо тут поделаешь ну?

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