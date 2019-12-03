Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Загрузи фотографию деда - участника войны на сайт Минобороны РФ

146  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в День неизвестного солдата поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" предлагает кыргызстанцам включиться в уникальный проект Министерства обороны России по увековечиванию памяти воинов – участников Великой отечественной войны, вернувшихся или погибших на фронтах Великой отечественной войны.

Предлагается разместить самим разместить на сайте или направить через военкоматы фотографию участника ВОВ и там же поместить небольшую информацию о нем, указанную в анкете.

Затем фотографии вашего воинов сотрудники Министерства Обороны Российской Федерации разместят в мультимедийной галерее историко-мемориального комплекса "Дорога памяти", которая будет возведена на территории Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы.

Грандиозный проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Принять участие в проекте может каждый: на официальном сайте Министерства Обороны Российской Федерации по адресу: http://mil.ru открыт веб-ресурс по сбору сведений и фотографий об участниках Великой Отечественной войны "Дорога памяти". Для того чтобы фотографии попали в экспозицию, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт. Потребуется лишь внести на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны.

При отсутствии доступа к сети сведения об участнике войны также можно направить через районный военный комиссариат.

Уникальный проект "Дорога памяти" является ценным памятником истории народного подвига в Великой Отечественной войне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383722
Теги:
ветераны, ВОВ, Россия, День Победы, Кыргызстан, Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  