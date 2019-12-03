Загрузи фотографию деда - участника войны на сайт Минобороны РФ

Сегодня в День неизвестного солдата поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" предлагает кыргызстанцам включиться в уникальный проект Министерства обороны России по увековечиванию памяти воинов – участников Великой отечественной войны, вернувшихся или погибших на фронтах Великой отечественной войны.

Предлагается разместить самим разместить на сайте или направить через военкоматы фотографию участника ВОВ и там же поместить небольшую информацию о нем, указанную в анкете.

Затем фотографии вашего воинов сотрудники Министерства Обороны Российской Федерации разместят в мультимедийной галерее историко-мемориального комплекса "Дорога памяти", которая будет возведена на территории Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы.

Грандиозный проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Принять участие в проекте может каждый: на официальном сайте Министерства Обороны Российской Федерации по адресу: http://mil.ru открыт веб-ресурс по сбору сведений и фотографий об участниках Великой Отечественной войны "Дорога памяти". Для того чтобы фотографии попали в экспозицию, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт. Потребуется лишь внести на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны.

При отсутствии доступа к сети сведения об участнике войны также можно направить через районный военный комиссариат.

Уникальный проект "Дорога памяти" является ценным памятником истории народного подвига в Великой Отечественной войне.