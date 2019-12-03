Президент пожелал лицам с ОВЗ здоровья, крепкой воли и благополучия

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 декабря, направил обращение в связи с Международным днем инвалидов.

Текст обращения главы государства:

- Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы вместе с мировым сообществом отмечаем Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья.

Государство стремится поддерживать граждан с ограниченными физическими возможностями, создавать необходимые условия для их учебы, быта, труда, реализации таланта и обеспечить защиту их прав, социальной реабилитации и эффективного интегрирования в общественную жизнь.

Выражаю глубокую благодарность родителям и работникам социальных учреждений, которые окружают заботой детей с ограниченными возможностями здоровья, обучают и неустанно трудятся над созданием благоприятных условий для их духовного развития.

Забота и помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья всегда будет одним из приоритетных направлений государственной политики.

Кыргызстан в этом году ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций в этом направлении.

Нам нельзя забывать о том, что забота и всесторонняя помощь нуждающимся - общая задача как государственных органов, так и всего нашего общества.

Желаю здоровья, крепкой воли, благополучной жизни соотечественникам, которые мужественно преодолевая трудности жизни, с оптимизмом смотрят в своё будущее, полноценно живут и трудятся, - заключил Жээнбеков.