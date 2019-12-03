Рита Карасартова стала главой Агентства начального профобразования

Рита Карасартова назначена Директором Агентства начального профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки КР.

Соответствующий приказ подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Предыдущий глава агентства Таалайбек Чолпонкулов был снят с должности по собственному желанию. Он работал на этой должности с 2009 года.

Сегодня министр образования и науки КР Каныбек Исаков представил нового директора коллективу Агентства начального профессионального образования.

Министр поблагодарил Таалайбека Чолпонкулова за проделанную работу и пожелал новому руководителю продолжать начатые реформы.