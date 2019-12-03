Снижены процентные ставки на госипотеку до 6% годовых

В Кыргызстане снижены процентные ставки на государственную ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба Государственной ипотечной компании.

Новые условия ипотечного кредитования действуют с 1 ноября, однако информация была опубликована на сайте компании накануне, 2 декабря.

В сообщении компании уточняется, что решение о снижении ставок принято Правлением ОАО по поручению правительства.

Новые условия ипотечного кредитования по вновь выдаваемым кредитам:

-8 % годовых при первоначальном взносе от 10 % до 20% от стоимости приобретаемого жилья;

-7% годовых при первоначальном взносе от 20% до 30 % от стоимости приобретаемого жилья;

-6% годовых при первоначальном взносе от 30% и выше от стоимости приобретаемого жилья;

Для Индивидуального строительства жилья (ИСЖ):

-10% годовых на период строительства (18 месяцев);

-6% годовых по окончании строительства жилья.

При этом, по механизму ИСЖ по кредитным линиям, утвержденным до 1 ноября 2019 года, для выдачи последующих траншов процентная ставка за пользование инвестиционными денежными средствами устанавливается из расчета 11% годовых. После завершения строительства и сдачи в эксплуатацию жилья с 1 ноября 2019 года процентная ставка за пользование инвестиционными денежными средствами устанавливается из расчета 6% процентов годовых.