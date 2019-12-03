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Кыргызстан отправит землю с братских захоронений в Москву

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоится церемония по передаче капсул-гильз с землей с братских захоронений воинов Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях, дислоцированных на территории Киргизской ССР в 1941-1945 годах от кыргызской стороны – Посольству России в Кыргызстане.

Мероприятие состоится 5-го декабря 2019 года в 11.00 на Братском кладбище "Кызыл-Аскер" г. Бишкек. Приглашаются родные погибших и пропавших без вести участников ВОВ.

Организаторами мероприятия являются посольство России в Кыргызстане, военный атташе при посольстве России, МИД Кыргызстана, мэрия г. Бишкек, мэрия г. Токмок, мэрия г. Кант, мэрия г. Ош, г. Джалал-Абад, Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызстана, поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", ветеранские организации КР и Союз десантников России.

В рамках 75-летия Победы в Кыргызстане и России реализуется проект Министерства обороны России "Дорога памяти", в рамках которого возводится историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти" на территории Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации. На этой территории будут заложены гильзы или кисеты с землей со всех воинских захоронений по всему миру, в том числе из Кыргызстана. Также там будет размещена уникальная мультимидийная галерея - фотографии воинов, погибших во время Великой Отечественной войны – со всех стран бывшего Советского Союза. И разместить фотографии может любой желающий, если направит их на одноименный сайт http://mil.ru "Проект "Дорога Памяти".

В Кыргызстане насчитывается 6 известных братских захоронений в г Ош, Джалал-Абад, Кант, Токмок, курорт Иссык-Ата.

У всех братских захоронений 5 декабря – в день начала Битвы под Москвой – одновременно во всех 6-ти точках - состоятся торжественные церемонии по забору земли, земля будет помещена в гильзы, затем гильзы будут привезены в г. Бишкек на самое крупное братское захоронение в Кыргызстане (260 бойцов).

На братском захоронении в г Бишкек состоится завершающая церемония. Всего на территории Кыргызстана в настоящий момент известно около 300 захороненных воинов.

Информационная поддержка – Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" - 0555-923-603, ptahasvet@mail.ru, а также сайт и газета "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/383736
Теги:
ВОВ, кладбище, Россия, Кыргызстан
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Комментарии
Читатель
04.12.2019, 09:21

Мероприятие состоится 5-го ноября 2019 года в 11.00 на Братском кладбище "Кызыл-Аскер" г. Бишкек. Приглашаются родные погибших и пропавших без вести участников ВОВ.

Зачем нам преподносите информацию об мероприятии, которое уже состоялось?

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