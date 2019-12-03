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На Камчатке осудят кыргызстанца за незаконный въезд в Россию

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- Евгений Денисенко
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На Камчатке направлено в суд уголовное дело о незаконном пересечении гражданином Кыргызстана государственной границы России. Обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего кыргызстанца утвержден в прокуратуре Камчатского края.

Это дело, возбужденное по части 2 статьи 322 УК РФ (Пересечение государственной границы РФ при въезде в нее иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ), расследовалось Пограничным управлением ФСБ РФ по Восточному арктическому району, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в июле 2019 года Олюторским районным судом Камчатского края приезжий из КР привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, после чего был выдворен с запретом на въезд в течение пяти лет - до 2024 года.

Однако буквально через месяц, в августе, следуя авиарейсом из Кыргызстана в Красноярск, но уже с другим паспортом и новыми учетными данными, гражданин КР прибыл самолетом в Красноярск и вновь отправился в Олюторский район. Здесь, в селе Тиличики, где приезжий работал кровельщиком в одной из строительных организаций, он и был задержан.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция упомянутой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до 4 лет, либо лишения свободы на тот же срок.


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URL: https://www.vb.kg/383737
Теги:
задержание, паспорт, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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