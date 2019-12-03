Профсоюз просит провести два расследования ЧП на "Кумторе"

Горно-металлургический профсоюз КР напомнил о необходимости провести два расследования, которые установят причины произошедшего ЧП на руднике "Кумтор". В результате обвала пропали два сотрудника. Сейчас продолжаются их поиски. Сегодня, 3 декабря, профсоюз распространил свое заявление.

По происшествию на Кумторе необходимо провести два расследования:

Первое – это техническое расследование причин аварии, инцидента. Это расследование проводится в соответствие с законом КР "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 2 августа 2016 года № 160 и Положением о проведении технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, утвержденным приказом ГКПЭН КР от 24 апреля 2018 года №01-7/202.Согласно статье 12 указанного закона техническое расследование причин аварии проводится специальной комиссией, возглавляемой уполномоченным органом соответствующей отрасли промышленности, т.е. Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования КР, либо государственной комиссией, образуемой Правительством Кыргызской Республики. В состав специальной комиссии включаются представители:- государственных органов Кыргызской Республики, местной государственной администрации и органов местного самоуправления, на территории которых располагается опасный производственный объект;- отраслевого профсоюза;- организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, либо вышестоящей организации (при наличии таковой).

Расследование проводится комиссией в течение 15 дней, по результатам чего составляется акт технического расследования.

Второе - расследование несчастного случая на производстве. Проводится в соответствие с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 февраля 2001 года № 64.Это расследование будет начато после того, как будут найдены пропавшие сотрудники, и будет квалифицировано происшествие.В состав данной комиссии включаются представители Госэкотехинспекции, технической инспекции отраслевого профсоюза и представители организации, где произошел несчастный случай.В результате расследований должны быть определены истинные причины происшествия, а также лица, допустившие нарушения требований промышленной безопасности и нормативных правовых актов по труду и охране труда;В любом случае, первостепенной задачей в настоящее время является проведение поисково-спасательной операции.

В адрес Центрального комитета ГМПК поступают обращения от работников ЗАО "КГК", а также родственников разыскиваемых работников с просьбой обеспечения объективности и прозрачности расследований. Технический инспектор ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана будет включен в состав обеих комиссий.