Почему в Кыргызстане не работают суды присяжных?

Депутаты Жогорку Кенеша поднимают вопрос о целесообразности существования в Кыргызстане института суда присяжных. В КР суды присяжных существуют только на бумаге, в законе "О присяжных заседателях в судах Кыргызстана". Фактически же ни одного процесса с участием присяжных в Кыргызстане не проводилось.

- Правительство элементарно оказалось не готово к внедрению этого закона. Не предусмотрены условия работы, в бюджете нет денег для оплаты их зарплаты, нет средств на охрану присяжных. Сменилось несколько кабинетов министров, два президента, а результата нет, - рассказал в разговоре с VB.KG депутат, член парламентского комитета по госустройству и судебно-правовым вопросам Исхак Масалиев.

Закон о суде присяжных был принят в 2009 году, с тех пор несколько отодвигались сроки его внедрения в судебную практику. Согласно действующей редакции, суды присяжных должны были работать с 2015 года. Однако, этого не происходит. Сейчас правительство предлагает внести поправки в закон "О присяжных", отодвинув сроки до 2022 года.

- Сейчас правительство нашими руками хочет прикрыть свою некомпетентность. За 10 лет так и не смогли внедрить этот механизм, так почему они считают, что успеют подготовиться за два года? Депутаты предлагают отложить сразу еще на 10 лет. Вообще необходимо подумать о целесообразности существования суда присяжных в Кыргызстане. Это интересный инструмент в США, но у нас совсем другие условия: в десятки раз меньше численность населения, сильны родственные и клановые связи, - говорит Исхак Масалиев.

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госсустройству и судебно-правовым вопросам, где обсуждали предложение правительства, идею Исхака Масалиева поддержал депутат Таабалды Тиллаев. Однако, общим голосованием законопроект был одобрен.