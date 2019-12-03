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Сотрудники музея ИЗО просят президента восстановить директора

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники музея ИЗО направили на имя президента Сооронбая Жээнбекова коллективное обращение с просьбой восстановить в должности директора музея Миру Джангарачеву.

Мы, сотрудники Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, возмущены и обеспокоены сложившимся положением в связи с увольнением его директора Джангарачевой Миры Камильевны, связанного со скандалом вокруг выставки "Феминнале". Данная выставка была плановым мероприятием, и мы не ожидали, что она получит негативный резонанс у определенной части общественности.

Заступив на должность директора Мира Джангарачева, поставила высокую планку и не только в развитии искусства, но и для всего коллектива по надежному сохранению культурного наследия страны, личным авторитетом привлекла к выполнению поставленных задач квалифицированные кадры и энтузиастов, повысила узнаваемость и популярность музея в обществе, среди разных слоев населения. За несколько месяцев работы, кроме улучшения контента мероприятий и увеличения числа посетителей, были приведены в порядок архивные художественные коллекции, налажены их учет и контроль, возобновлен закрытый предыдущим директором проект по их оцифровке, заключен договор о сотрудничестве по проекту "Искусство и права детей" с ЮНИСЕФ, а также с другими международными организациями, приведены в порядок здание и выставочные залы, очищены от векового ненужного хлама хранилища и подвалы музея, подготовлены новые современные требования по ремонту и обновлению технического оснащения, приведена в соответствие штатная численность научных и ненаучных сотрудников, а после Вашего посещения музея и вовсе у всех у нас появилась надежда на полный капитальный ремонт и придание музею современного облика с надежными системами жизнеобеспечения.

Музей, как государство, в котором должен быть свой порядок и своя ответственность. Джангарачева М.К. честно и беспристрастно выполняла свои обязанности и, на наш взгляд, была на своем месте, наделяя коллектив и общество энергией чистоты и света.

Коллектив КНМИИ им. Г.Айтиева признает ошибки, допущенные в рамках проведения "Feminale" и просит Вас объективно рассмотреть ситуацию и восстановить Миру Джангарачеву в должности директора Музея ИЗО.

Напомним, 27 ноября в Бишкеке открылась Феминнале современного искусства. Консервативно настроенная часть общества негативно отнеслась к выставке из-за перфоманса с обнаженной девушкой. Министр культуры Азамат Жаманкулов встал на сторону критиков феминнале, назвав выставку "провокацией" и "эпатажем".

Директор музея Мира Джангарачева накануне, 2 декабря, написала заявление об увольнении, его подписал министр культуры.


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URL: https://www.vb.kg/383745
Теги:
искусство, музей, культура, Кыргызстан, Азамат Жаманкулов, Сооронбай Жээнбеков
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