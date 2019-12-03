Вывод $700 млн из КР: Абылгазиев готов ответить на все вопросы следствия

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пока не получал повесток на допрос от следственных органов в рамках досудебного производства по фактам, изложенным в журналистском расследовании радио "Азаттык". Об этом сообщил на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Адилет Султаналиев.

- Глава правительства с самого начала выступает за тщательное и всестороннее расследование по этому делу, чего и требует от правоохранительных органов. И конечно же, Мухаммедкалый Абылгазиев при необходимости готов ответить на все интересующие следствие вопросы, - написал Султаналиев.

Напомним, накануне пресс-служба ГКНБ КР заявила, что в ходе расследования дела Айеркена Саймаити, в том числе по выводу 700 млн долларов из Кыргызстана, будут допрошены все лица, обладающие сведениями о коррупционных схемах в таможенных органах.

29 ноября был вызван в Госкомитет нацбезопасности экс-замначальника ГТС Райымбек Матраимов. Вчера, 2 декабря, на допросе в ГКНБ более четырех часов пробыл депутат Жогорку Кенеша Дуйшен Торокулов, сегодня был приглашен парламентарий Алтынбек Сулайманов.