Электронное билетирование в Бишкеке: Когда, как и сколько стоит

Мэрия Бишкека активно готовится к введению электронного билетирования в общественном муниципальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Для удобства пользования системой безналичной оплаты за проезд, разработано мобильное приложение "Тулпар". У ее пользователей в будущем будет возможность прямо с телефона контролировать и пополнять счет, просматривать историю поездок.

Приложение пока доступно для пользователей устройств на базе Android на Play Маркет, для обладателей iPhone в AppStore будет доступно позже.

В мэрии напоминают, что сейчас проходит массовая установка стационарных валидаторов для считывания данных с проездной карты в столичные автобусах и троллейбусах.

- Совсем скоро горожане и гости столицы смогут воспользоваться системой безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте, - отметили в муниципалитете.

Какие виды карт оплаты будут предоставлены

Красная карта - выдается бесплатно. Ее получат граждане с правом бесплатного проезда.

К данной категории относятся:

- пенсионеры;

- лица с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего заболевания и трудового увечья;

- лица с ограниченными возможностями здоровья с детства;

- почтальонам ГП "Кыргызпочтасы".

Карты будут выдаваться ответственными сотрудниками в МТУ города, столичная мэрия будет заранее оповещать горожан о дате и времени получения карты.

Зеленая карта - продается для школьников.

Первоначальная стоимость карты 50 сомов, в стоимость входит одна поездка.

Приобретаются в школах, после подачи информации: подписанное разрешение на передачу персональных данных, ФИО и фото школьника. В случае утраты, необходимо подать заявку и повторно заказать карту в школе, оплатить ее выпуск.

Стоимость месячного проездного билета:

- школьный (единый) 175 сомов;

Красная карта и зеленая карта - персонифицированные. На картах наносятся данные: ФИО и фото.

Синяя карта - стандартная карта.

Карта будет продаваться в отделения ГП "Кыргызпочтасы" офисах и пунктах продаж мобильных операторов О!, Megacom, Beeline, сетевых магазинах, розничных магазинах рядом с остановками, а также у водителей автобусов и троллейбусов.

Первоначальная стоимость карты 50 сомов, стоимость включает одну поездку.

Синяя карта пополняемая неограниченное количество раз. Дает право на проезд по текущим тарифам муниципального транспорта.

Стоимость проезда одного пассажира:

- в троллейбусе - 8 сомов;

- в автобусе - 8 сомов;

Стоимость месячного проездного билета:

- автобус, троллейбус (единый) – 495 сомов.