Электронное билетирование в Бишкеке: Когда, как и сколько стоит

Мэрия Бишкека активно готовится к введению электронного билетирования в общественном муниципальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Для удобства пользования системой безналичной оплаты за проезд, разработано мобильное приложение "Тулпар". У ее пользователей в будущем будет возможность прямо с телефона контролировать и пополнять счет, просматривать историю поездок.
Приложение пока доступно для пользователей устройств на базе Android на Play Маркет, для обладателей iPhone в AppStore будет доступно позже.
В мэрии напоминают, что сейчас проходит массовая установка стационарных валидаторов для считывания данных с проездной карты в столичные автобусах и троллейбусах.
- Совсем скоро горожане и гости столицы смогут воспользоваться системой безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте, - отметили в муниципалитете.
Какие виды карт оплаты будут предоставлены
Красная карта - выдается бесплатно. Ее получат граждане с правом бесплатного проезда.
К данной категории относятся:
- пенсионеры;
- лица с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего заболевания и трудового увечья;
- лица с ограниченными возможностями здоровья с детства;
- почтальонам ГП "Кыргызпочтасы".
Карты будут выдаваться ответственными сотрудниками в МТУ города, столичная мэрия будет заранее оповещать горожан о дате и времени получения карты.
Зеленая карта - продается для школьников.
Первоначальная стоимость карты 50 сомов, в стоимость входит одна поездка.
Приобретаются в школах, после подачи информации: подписанное разрешение на передачу персональных данных, ФИО и фото школьника. В случае утраты, необходимо подать заявку и повторно заказать карту в школе, оплатить ее выпуск.
Стоимость месячного проездного билета:
- школьный (единый) 175 сомов;
Красная карта и зеленая карта - персонифицированные. На картах наносятся данные: ФИО и фото.
Синяя карта - стандартная карта.
Карта будет продаваться в отделения ГП "Кыргызпочтасы" офисах и пунктах продаж мобильных операторов О!, Megacom, Beeline, сетевых магазинах, розничных магазинах рядом с остановками, а также у водителей автобусов и троллейбусов.
Первоначальная стоимость карты 50 сомов, стоимость включает одну поездку.
Синяя карта пополняемая неограниченное количество раз. Дает право на проезд по текущим тарифам муниципального транспорта.
Стоимость проезда одного пассажира:
- в троллейбусе - 8 сомов;
- в автобусе - 8 сомов;
Стоимость месячного проездного билета:
- автобус, троллейбус (единый) – 495 сомов.