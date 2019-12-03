Сапар Исаков не плакал. В суде по ТЭЦ выступают обвиняемые

В Первомайском суде Бишкека продолжаются прения сторон в судебном процесса по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

На скамье подсудимых два бывших премьер-министра Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, экс-министр финасов Ольга Лаврова, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, экс-директор ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов.

Сегодня в суде выступил экс-премьер-министр Сапар Исаков. В своем выступлении, которое продолжалось около двух часов, он подчеркнул, что не признает своей вины и попросил суд вынести оправдательный приговор. Он подробно остановился на основных деталях дела, а также отметил, что без модернизации ТЭЦ, сегодня столица могла остаться без тепла, горячей воды и электроэнергии.

По данным СМИ, в заключительной части своей речи Сапар Исаков расплакался.

Правда, его адвокат Нурбек Токтокунов наблюдения журналистов опроверг.

"Сапар Исаков не плакал в суде, как сообщили информагентства. Можно сказать у него ком к горлу подкатил и он на некоторое время замолчал", - написал юрист на своей странице в facebook.

Напомним, гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет заключения и конфискацию имущества. Сторона защиты все обвинения в коррупции отрицает и называет обвинения необоснованными, а сам процесс политически мотивированным.

В настоящее время процесс продолжается. С заключительным словом выступают другие подсудимые.