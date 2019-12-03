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В России кыргызстанца оштрафовали за насвай

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- Евгений Денисенко
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Гражданина Кыргызстана с крупной партией насвая остановили при въезде в Россию. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Петухово", на границе Курганской области РФ и Казахстана, через территорию которого проследовал кыргызстанец.

Груз, который тот вез с собой, был выявлен специалистами Петуховского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области. Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека, внимание лиц, осуществляющих санитарно-карантинный осмотр подконтрольных товаров, привлекло "гранулированное вещество темно-зеленого цвета".

"Гражданин Кыргызской Республики, который перевозил вещество из Бишкека, сам объяснил его происхождение. Это был насвай, расфасованный в 5 полипропиленовых мешков общим весом почти 128 килограммов. Доставить его предполагалось в город Сургут", - проинформировали в Управлении.

По результатам экспертизы было установлено, что ввозимое на территорию Российской Федерации вещество не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами.

В отношении гражданина Кыргызстана был составлен протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ "Оборот табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ", - продолжили в Управлении.

Протоколы рассмотрены Мировым судом Петуховского судебного района, Нарушителю назначено наказание в виде штрафа, продукция конфискована и помещена на ответственное хранение. В дальнейшем она, как заявлено, будет уничтожена в установленном порядке.


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URL: https://www.vb.kg/383754
Теги:
контрабанда, Россия, Кыргызстан, насвай, Мигрант
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