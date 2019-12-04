Журналисты РФ призвали коллег из КР к сотрудничеству

В Москве состоялся 3-й Медиафорум этнических и региональных СМИ. Он был организован усилиями Московского Дома национальностей в партнерстве с Гильдией межэтнической журналистики, при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Участниками форума стали около 400 представителей 57 регионов России, а также некоторых государств СНГ.

На открытии выступили руководитель упомянутого департамента Виталий Сучков, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, основатель движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов и председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.

Выступавшие подчеркивали важную роль СМИ, вне зависимости от их масштабов и возможностей, в укреплении межнационального согласия как в России, так и на всем пространстве СНГ, в решении актуальных задач, стоящих перед государством и обществом. Но главной на нынешнем форуме стала тема патриотизма в современном медиапространстве. Ее обсуждение после пленарного заседания продолжилось и на на трех тематических секциях: "Региональный патриотизм или местечковый национализм?", "Неформальный патриотизм в детских и молодежных СМИ: лучшие практики", "Патриотизм в новой системе медиакоммуникаций (блогосфера, соцсети и т.п.): мода или разнарядка?".

По итогам обсуждения принят ряд важных решений, направленных на консолидацию медийного сообщества, на объединение журналистских усилий в ответ на вызовы современности. В частности, предусмотрено создать площадку для продвижения качественных журналистских проектов.

- В работе форума приняли участие и представители других стран, а также национальных сообществ, проживающих в России, в том числе, кыргызской диаспоры. Правда, как и в прежние разы, я не увидел здесь сотрудников СМИ Кыргызстана, а ведь они всегда приглашаются на подобные мероприятия. Свое сожаление по поводу отсутствия кыргызских коллег высказали и некоторые российские журналисты, с которыми мне удалось побеседовать. Они подтвердили заинтересованность в налаживании партнерских связей, в развитии информационного взаимообмена, -говорит Асилбек Эгембердиев, руководитель действующего на территории РФ информационного портала kginfo.ru.

Он также посетовал на отсутствие желаемых контактов между журналистами КР и их коллегами-соотечественниками в самой России.

- Совместными усилиями можно было бы успешнее содействовать решению различных задач, связанных с участием в Кыргызстана в процессах евразийской интеграции, а также с миграционной проблематикой, с экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством между Кыргызстаном и Россией. Мы не впервые предлагаем такое взаимодействие, но наши предложения остаются пока без ответа, - отмечает Эгембердиев.