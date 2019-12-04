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Ташиев и Бабанов: Народу нужны конкретные дела, а не просто умиление

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- Азамат Касыбеков
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Камчыбек Ташиев, больше известный в народе как неудачливый восходитель на белодомовский забор, вновь планирует объединиться с Омурбеком Бабановым и идти на выборы в парламент вместе. Об этом он заявил в интервью изданию "Азия Ньюс".

Ранее, в начале октября, бывший депутат Жогорку Кенеша говорил, что такой политической группировки, как "Республика - Ата Журт", уже больше не существует, а партия "Ата–Журт" в 2020 году пойдет на парламентские выборы отдельно.

Однако быстро одумался и теперь уже не исключает возможности, что две партии примут участие в выборах в Жогорку Кенеш, идя рука об руку. Одно дело политические амбиции, другое - кто сможет за них заплатить. Что думает по этому поводу Омурбек Бабанов, пока неизвестно. Он вообще говорил, что больше не занимается политикой. Наверное, поливает цветы, читает Шпенглера и думает о том, какое это счастье быть на свободе.

Но Камчыбек Ташиев, судя по его высказываниям и решительным действиям, особо философией себя не обременяет и больше думает о том, как оказаться в славном корпусе нардепов.

"В 2015–м мы объединились с "Республикой", и это нам обеспечило второе место в предвыборной гонке. На выборы 2020 года мы пойдем с партией "Ата–Журт". Надо признать, что нам будет сложно единолично участвовать. Возможно, мы объединимся с "Республикой", сейчас мы обсуждаем этот вопрос. Да, Омурбек Бабанов заявил, что в политику больше не вернется, но, как говорится, человек предполагает, жизнь располагает", - с многозначительностью сказал Камчыбек Ташиев.

Нужно сказать, что эти два политика очень хорошо смотрелись вместе. Они были как Халк и Тор, как Супермен и Бэтмен, как Глеб Жеглов и Володя Шарапов, как Майкл Дули и Джерри Ли. Они умилительно друг другу мыли снегом лица, и народу это нравилось. Но сможет ли эта пара объединиться и вновь завоевать симпатии электората? Ведь народу нужны конкретные дела, а не просто умиление.


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URL: https://www.vb.kg/383757
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, Жогорку Кенеш, Камчыбек Ташиев, Омурбек Бабанов
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