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Юные кыргызстанцы читают стихи о трагедии блокадного Ленинграда

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- Александр Тузов
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В Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Касымалы Баялинова с участием членов общества блокадников Ленинграда и бишкекских деятелей культуры прошла творческая встреча со столичным поэтом Мариям Костригиной.

Она рассказывала о своей новой книге "Обожженный Ленинград" про северную столицу России, осажденную гитлеровскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

С чтением ее стихов из "блокадной книги" выступили победители недавнего конкурса юных чтецов, организованного управлением образования мэрии Бишкека и Российским центром науки и культуры в Бишкеке.

Аплодисменты достались юным талантам Ильхаму Разаеву, Софье и Никите Мазур и, конечно, поэту Мариям Костригиной.


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URL: https://www.vb.kg/383760
Теги:
библиотека, ВОВ, книги, Россия, поэт, Бишкек, Кыргызстан
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