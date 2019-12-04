Юные кыргызстанцы читают стихи о трагедии блокадного Ленинграда

В Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Касымалы Баялинова с участием членов общества блокадников Ленинграда и бишкекских деятелей культуры прошла творческая встреча со столичным поэтом Мариям Костригиной.

Она рассказывала о своей новой книге "Обожженный Ленинград" про северную столицу России, осажденную гитлеровскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

С чтением ее стихов из "блокадной книги" выступили победители недавнего конкурса юных чтецов, организованного управлением образования мэрии Бишкека и Российским центром науки и культуры в Бишкеке.

Аплодисменты достались юным талантам Ильхаму Разаеву, Софье и Никите Мазур и, конечно, поэту Мариям Костригиной.