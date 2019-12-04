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Карасартова про новую должность: Были сомнения на счет намерений властей

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- Бакыт Стамов
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Теперь уже новый директор Агентства начального профессионального образования Рита Карасартова пояснила, почему приняла предложение властей занять вышеназванный пост в Министерстве образовании. Свое мнение она высказала в видеоролике на своей странице в соцсети.

Причиной выступления бывшей правозащитницы, по-видимому, стали негативные комментарии в соцсетях некоторых пользователей интернета, которые обвинили ее в "продажности".

По словам Карасартовой, три раза поступали к ней предложения работать в сфере профессионального образования.

- До этого я отказывалась, так как не представляла, как работать в этой отрасли и какие реформы проводить. Уже когда поступило третье предложение, то я поговорила с ребятами, которые работают там и они мне пояснили, что это очень важная отрасль, которая вносит и может внести более значительный вклад в будущее молодежи Кыргызстана и экономику страны. Если не мы, то кто будет проводить реформы? С этой мыслью я и приняла предложение властей, - сказала она.

Рассказала она и про сомнения на счет намерений властей. По ее словам, были мысли, что власть таким образом хочет закрыть ей рот.

- Но со стороны властей меня заверили в обратном. Сказали, проводи реформы, все будет открыто и после этого только я приняла предложение. Если у вас будут какие-либо предложения приходите, двери всегда открыты для вас, - обратилась она к кыргызстанцам.

Напомним, вчера Рита Карасартова была назначена директором Агентства начального профессионального образования.


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URL: https://www.vb.kg/383763
Теги:
Министерство образования, назначение, Кыргызстан, Рита Карасартова
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