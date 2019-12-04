Чынара Токобаева: Власти нужно не воевать с профсоюзами, а наоборот

В последние два месяца не утихают споры вокруг принимаемого парламентом страны "Закона о профсоюзах" и принадлежащей Федерации профсоюзов Кыргызстана собственности в виде пансионатов, курортов и здравниц. Члены ФПК уверены, подобная инициатива попросту сделает бессильной не только саму организацию, а трудящихся, чьи права она отстаивает. Тем более, с учетом того, что не все отечественные депутаты понимают суть и пользу работы профсоюзных организаций.

Профсоюзы - это, прежде всего, представительный орган наемных работников, говорит VB.KG начальник управления "Кыргызкурорттуризм" Федерации профсоюзов Кыргызстана Чинара Токобаева.

- В законе о профессиональных союзах четко сказано, что организация должна быть независима. Так как долгие годы трудовой народ, чтобы защитить свои права, объединялся в союзы по профессиям. Из своей заработной платы люди добровольно делают отчисления в 1-2 процента. Поэтому, в существующем Законе "О профсоюзах" четко написано, что они не подконтрольны ни государственной власти, ни политическим партиям, ни другим общественным организациям. И эта норма действует и существует в любом цивилизованном обществе. И когда отдельные представители парламента говорят, что профсоюзы должны отчитываться перед кем-то, кроме своих членов - это нонсенс. Природа профсоюза такова, что ни один чиновник не может требовать отчет по зарплате трудящихся, - отмечает Токобаева.

Депутаты постоянно говорят, что профсоюзы не подотчетны. Это не правда. Первичные организации входят в отраслевой профсоюз, где выбирают председателя на уровне отрасли.

- Каждый избираемый человек отчитывается перед своими избирателями на своих перевыборных и отчетных конференциях. То есть, теми людьми, которые их содержат. Поэтому, говорить, что они неподконтрольны, нельзя. К тому же, Кыргызстан ратифицировав конвенции организации объединенных наций, в том числе, по труду, и должен исполнять их. А в них четко прописано, что профсоюзы имеют право на объединение без регистрации устава. Последний просто принимают на общем собрании. Международная организация труда создана в 1919 году. Там прописаны все международные нормы. Сколько человек должен трудиться, отчисления в социальный фонд и Фонд оздоровления. Чтобы человек труда мог восстановиться в отпуске. И эти средства являются внебюджетными. Государство ведет политику между профсоюзами и работодателями в сфере контроля, чтобы не нарушались законы. Но не более того, - говорит Токобаева.

ФПК систематически связывают с коррупцией по Фонду оздоровления трудящихся. Это очень печально и в корне неверно, подчеркивает Токобаева.

- То, что профсоюзы сохранили собственность в виде курортов и домов отдыха - заслуга именно профсоюзов. Благодаря тому, что собственность в наших руках, простому человеку есть доступ к отдыху и оздоровлению. Если взять частные пансионаты, там цены редко доступны бюджетникам, - уверена она.

Некоторые, недопонимая, говорят, что эту собственность за счет взносов поднимали их деды и отцы, сетует начальник управления. - Это неверно. Кыргызстан в советское время был дотационной страной. Все курорты строились централизованным образом "Курортсоветом", который подчинялся Всесоюзному центральному совету профессиональных союзов. А он курировался непосредственно из Москвы. И благодаря этому финансированию "сверху" строились все эти курорты. Никаких вложений в эти санатории и курорты государство не делало, а себестоимость путевок очень низкая. Ко всему, При профсоюзные здравницы выплачивают огромные налоги. А профсоюзные взносы, повторю, всего 1-2 процента.

Во время правления Курманбека Бакиева то же был интерес в отношении собственности профсоюзов. Ее всячески пытались отнять и передать в частные руки.

- Но поняли, что совершить беззаконие в отношении профсоюзов не получится. В Кыргызстане у профсоюзов хорошая законодательная база – Закон "О коллективных договорах". Также есть закон о социальном партнерстве и другие. Эти нормы работали и они действовали. Возможно, работа профсоюзов не так видна. Но если бы нас не было, пикеты возле Белого дома проходили бы практически ежедневно. Так как проблемы в судах, по охране труда, безопасности на производстве решают профсоюзы. Эта серьезная организация, которая несет на себе большую нагрузку – трудовую и социальную. Почему, например, в Узбекистане процветают профсоюзные курорты? Просто там эффективно работают Законы о государственно-частном партнерстве. Профсоюзы тесно сотрудничают с президентом, с исполнительной властью и парламентом. А все потому, что руководит организацией идеология единения и стабильности общества, - поясняет Чынара Асакеевна.

Сейчас и для президента и для государства важна стабильность выборов 2020 года. Профсоюзы – стабильная многочисленная организация, политические партии "разовые".

- Поэтому, за рубежом такое уважение со стороны партийных объединений к профсоюзам. В нашем лице некоторые депутаты настолько себя скомпрометировали, что взаимодействовать с ними весьма трудно. Но это в корне неверно. Важно сотрудничать. Ведь, скажем, решать те же проблемы внутренней миграции через профсоюзы было бы гораздо легче. Тем более, мы активно общаемся с коллегами на страновом уровне. Поэтому, могли бы те же миграционные проблемы поднимать в Москве. То есть, поле деятельности достаточно большое. Поэтому, власти нужно не воевать с профсоюзами, а искать точки соприкосновения. От этого будет всем кыргызстанцам только польза, - заключила Чынара Токобаева.