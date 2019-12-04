Строкова о Карасартовой: Хотите, чтобы дети думали, что США победили в ВОВ?

Сегодня, 4 декабря, на заседании Жогорку Кенеша депутат Евгения Строкова выступила с резкой критикой в отношении кадровой политики премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. В частности, парламентарий возмущена вчерашним назначением на пост директора Агентства начального профобразования известной общественницы Риты Карасартовой.

- Хочу искренне "восхититься" кадровой политикой нашего премьер-министра. Сейчас в ход пойдут моя национальность, мне укажут на этническую родину. Но судя по ситуации, которая творится в кадровой политике в образовании при назначении людей-разрушителей, как Карасартова, я себя больше кыргызской ощущаю, чем премьер-министр и Карасартова, у которых только облик кыргызский. А внутри у них что? Они не думают о нашем подрастающем поколении. Они хотят, чтобы в конечном итоге наши дети считали, что Америка победила в Великой Отечественной войне?! Или вот эта вот феминистская выставка. Ведь спровоцирована она была специально, все прекрасно знали, что будут такие сопротивления, столкновения. Все хорошее можно опошлить, и это они сделали успешно, - заявила депутат.

По данным Строковой, в Кыргызстане работает 10 тысяч различных НПО. Ни в одной стране такого нет, отметила она и призвала запретить часть из них.

- Карасартова чувствует, где идет нестабильность – она там. При Алмаз Шаршеновиче (Атамбаеве – ред.) она все время была против него, как только нестабильность пошла - она уже была в том лагере. И ее поставили сейчас в профобразование, для чего? Для того, чтобы она расшатывала образование? Когда уже жесткая рука будет, чтобы навести порядок? Пусть НПО работают по мандатам, какие-то нужно из них вообще запретить. Без некоторых нам, действительно, будет трудно обойтись. Их оставить – те, которые работают на благо нашего народа, а не другой страны, - заключила парламентарий.