Новым главой Госслужбы финнадзора КР стал Арзыбек Кожошев

Кожошев Арзыбек Орозбекович назначен председателем Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Место главы Госслужбы финнадзора была вакантна с мая текущего года.

Напомним, Арзыбек Кожошев занимал должность министра экономики. В августе 2017 года указом прежнего президента Алмазбека Атамбаева был освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

В марте 2019 года он получил пост министра ЕЭК от Кыргызстана.