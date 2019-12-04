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Новым главой Госслужбы финнадзора КР стал Арзыбек Кожошев

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- Оксана Гут
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Кожошев Арзыбек Орозбекович назначен председателем Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Место главы Госслужбы финнадзора была вакантна с мая текущего года.

Напомним, Арзыбек Кожошев занимал должность министра экономики. В августе 2017 года указом прежнего президента Алмазбека Атамбаева был освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

В марте 2019 года он получил пост министра ЕЭК от Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/383770
Теги:
Арзыбек Кожошев, назначение, правительство, Госслужба финразведки, Кыргызстан
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