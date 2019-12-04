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ГКНБ требует от журналистов "Азаттык" явится на допрос

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- Оксана Гут
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Журналисты "Азаттык медиа" должны явиться в ГКНБ. Об этом заявляют в пресс-службе ведомства.

Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч.1 УК КР по материалам журналистского расследования о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана.

В настоящее время, отмечают в ГКНБ, с участием сотрудников "Азаттык Медиа" Ыдырыс Исаковым и Мухаммедали (Али) Токтакуновым должны быть проведены следственные действия.

Вместе с тем, 2 декабря в письме "Азаттык Медиа" было указано, что в связи с нахождением указанных журналистов за границей, они готовы ответить на вопросы через скайп.

- Однако, участие лиц, находящихся за рубежом в следственном действии через скайп или другие технические средства не соответствует требованиям ст.194 УПК КР. В этой связи, согласно ст.34, 36 и ст. 189 Уголовно-процессуального кодекса КР, просим обеспечить явку сотрудников "Азаттык Медиа" Ыдырыс Исакова и Мухаммедали (Али) Токтакунова в следственный орган ГКНБ, - заключили в Госкомитете нацбезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/383773
Теги:
ГКНБ, СМИ, Кыргызстан, уголовное дело, допрос, Айеркен Саймаити
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