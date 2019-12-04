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Студенты из КР поучаствовали в фотовыставке о Санкт-Петербурге

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- Евгений Денисенко
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В Екатерининском зале Таврического дворца открылась ежегодная, уже 14-я по счету фотовыставка "Петербург - в мире, мир - в Петербурге". В этом году участие в ней приняли более 60 студентов из шести петербургских вузов, приехавшие на обучение из различных регионов Российской Федерации, а также из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Китая.

Выставка организована Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ. В церемонии открытия экспозиции приняли участие представители администрации губернатора и правительства Санкт-Петербурга, ведущих вузов города. С приветствием от МПА СНГ выступил заместитель начальника отдела обеспечения модельного законотворчества в социально-гуманитарной сфере Секретариата Совета МПА Александр Сурыгин. Он сообщил собравшимся, что совсем недавно, 21–22 ноября 2019 года, в Таврическом дворце проходила очередная сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ при участии парламентских делегаций из девяти государств Содружества (включая Кыргызстан). И подчеркнул, что многие участники выставки также являются гражданами стран СНГ.

Представленные работы, рассказали в МПА СНГ, были отобраны по результатам ежегодного фотоконкурса среди иностранных и российских обучающихся образовательных организаций северной столицы РФ. В общей сложности на конкурс было прислано более 300 работ, из них были выбраны и представлены на выставке 49 лучших фотографий в пяти традиционных номинациях: "Город над вольной Невой...", "Мгновения студенческой жизни", "Дружба без границ", "Петербург - город молодежи" и "Мой далекий дом". Всем номинантам были вручены дипломы.


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URL: https://www.vb.kg/383784
Теги:
вуз, выставка, Россия, студенты, фотография, Кыргызстан
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