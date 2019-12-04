Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Минкультуры: О восстановлении Джангарачевой в должности речи не идет

156  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

О восстановлении Миры Джангарачевой в должности директора музея ИЗО речи не идет. Об этом официально заявляет пресс-служба Министерства культуры, информации и туризм КР.

- Министерство культуры, информации и туризма КР готово рассмотреть обращения коллектива музея ИЗО и союза художников КР. Но о восстановлении в должности директора музея ИЗО имени Г. Айтиева Миры Джангарачевой речи не идет, - говорится в сообщении.

Отметим, накануне сотрудники музея ИЗО и коллектив союза художников КР сообщили, что направило письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой восстановить в должности Джангарачеву, уволенную со скандалом из-за феминистской выставки "Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383785
Теги:
Министерство культуры и туризма, музей, культура, Кыргызстан, Азамат Жаманкулов, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  