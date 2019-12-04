Минкультуры: О восстановлении Джангарачевой в должности речи не идет

О восстановлении Миры Джангарачевой в должности директора музея ИЗО речи не идет. Об этом официально заявляет пресс-служба Министерства культуры, информации и туризм КР.

- Министерство культуры, информации и туризма КР готово рассмотреть обращения коллектива музея ИЗО и союза художников КР. Но о восстановлении в должности директора музея ИЗО имени Г. Айтиева Миры Джангарачевой речи не идет, - говорится в сообщении.

Отметим, накануне сотрудники музея ИЗО и коллектив союза художников КР сообщили, что направило письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой восстановить в должности Джангарачеву, уволенную со скандалом из-за феминистской выставки "Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины".