Военные РФ оказали помощь лицам с ограниченным здоровьем

Как и в предыдущие годы, в Международный день инвалидов военнослужащие Объединенной российской военной базы "Кант", выполняющие в Кыргызстане задачи по обеспечению мира и безопасности, оказали гуманитарную помощь Кантскому учебно-производственному предприятию (УПП) Республиканского общества слепых и глухих.

Начиная с 2003 года, когда была сформирована воинская часть, россияне не остаются в стороне от проблем мало обеспеченных местных жителей и стараются их поддержать. С этой целью на базе при православном храме Александра Невского создан социальный отдел "Милосердие", который проводит бессрочную акцию по сбору и доставке помощи нуждающимся.

В течение многих лет военная база помогает, в том числе, и работникам Кантского УПП. В этот раз представители воинской части во главе с помощником командира по работе с верующими военнослужащими иереем Александром Аношкиным привезли им продукты питания, одежду и обувь.

Со словами благодарности и добрыми пожеланиями к ним обратилась председатель первичной организации общества слепых и глухих Назира Борончиева. В такой помощи они сейчас нуждаются как никогда, ведь спонсоров у них, как отметила Борончиева, с каждым годом все меньше. И госзаказов у предприятия нынче тоже мало. УПП выпускает матрацы, одеяла, спецодежду, рукавицы и другую подобную продукцию. В первичной организации общества слепых и глухих 120 взрослых и около пятидесяти детей.

Днем раньше российские военные помогли матери-одиночке Елене Полковниковой, которая вместе с 12-летней дочерью второй год живет в сарае. Ей они привезли уголь, консервы и другие продукты, а также купили женщине по ее просьбе фонарик. Дело в том, что им, помимо всего прочего, недавно отключили электричество.

Елена работает почтальоном, вяжет и продает на базаре пинетки. Она не может заработать на самое необходимое, не говоря уже об аренде и тем более покупке какого-то жилья. Много лет женщина судится с близкими родственниками из-за когда-то общей квартиры, из которой ее с несовершеннолетним ребенком выселили.

Шефскую помощь база оказывает сейчас восемнадцати малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Много лет назад под свое крыло российские авиаторы взяли также детский дом семейного типа "Алтын уя", детский реабилитационный центр "Умут" и другие подобные учреждения.