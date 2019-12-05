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Кокумбек Таштаналиев: Зарубежные спонсоры охотно идут нам на встречу

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- Вячеслав Аникин
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Потери поливной воды в Иссык–Кульской области составляют 80 процентов. Эти "впечатляющие цифры" прозвучали на прошедшей в конце ноября конференции местной ассоциации водовользователей. С просьбой прокомментировать данный факт мы обратились к директору Госагентства по водным ресурсам Кокумбеку Таштаналиеву.

Может быть, иссыккульцы сгущают краски? Ведь, если откровенно, без естественных потерь влаги на наших галечниковых почвах не обойтись.

- Нужно разбираться. Съездим к ним, посмотрим состояние тамошней оросительной сети. Эта цифра даже меня шокировала. В целом по республике на полив сельскохозяйственных культур, согласно официальным данным, выделяется 4,75 миллиарда кубометров воды. Ее потери составляют чуть более миллиарда кубометров.

Тоже много!

- Вода испаряется, уходит в грунт. Естественные потери неизбежны. Но нужно признать, что качество внутрихозяйственной оросительной сети в целом по стране оставляет желать лучшего. Арыки мелкие, лотки зачастую разбиты. У крестьян не хватает средств на ремонт и восстановление мелиоративной системы.

Кто должен отвечать за качество внутрихозяйственной оросительной сети?

- Айыл окмоту и созданные несколько лет назад ассоциации водопользователей, то есть сами фермеры. Идея образования этих крестьянских объединений здравая. Кто как ни сами полеводы обязаны заботиться о поливах своих земельных наделов! Дехкане платят за полученную воду, а полученные от них деньги идут на восстановление внутрихозяйственной оросительной сети. Так в принципе и происходит. Но загвоздка в том, что тарифы на получаемую воду низкие, они не окупают даже половины затрат, предназначенных на ремонт местной поливной сети. К тому же - что греха таить - есть несознательные крестьяне, которые не желают оплачивать расходы по использованию живительной влаги. Сейчас мы пришли к выводу, что ассоциации водопользователей самостоятельно не могут решить эту проблему. Им нужна поддержка.

Кто придет им на помощь?

- Прежде всего айыл окмоту. Но здесь есть одна юридическая нестыковка: айыл окмоту - госструктура, и потому она, согласно действующему законодательству, не имеет права поддерживать общественную организацию. Поэтому мы сейчас работаем над составлением поправок к законам о местных органах власти и водопользовании. В регионах проходят собрания фермеров, работников местных органов власти, на которых и идут обсуждения изменений к законам.

А если айыл окмоту дотационный, как он сможет помочь ассоциации водопользователей?

- Если все наши изменения по совершенствованию действующих законодательных актов будут приняты, то айыл окмоту получат право заключать с инвесторами соглашения о восстановлении местной оросительной сети. Это будут трехсторонние договоры - между ассоциацией водопользователей, сельской управой и финансистами. Можно было бы такую практику внедрить и раньше, но ассоциации иногда расформировываются, и заемщики не могут вернуть свои средства. В будущем ответственность за возвращение денег ляжет на сельские органы власти.

А когда этот вопрос решится?

- В начале будущего года все наши поправки к законам будут внесены на рассмотрение Жогорку Кенеша. Думаю, до конца весенней сессии парламента их судьба выяснится.

Из–за отсутствия поливной системы или ее поломки в нынешнем году не были использованы 11 тысяч гектаров пашни, что для нашей, не очень большой страны много! А если к этому приплюсовать другие причины: засоленность почвы, заболоченность, удаленность от населенных пунктов и так далее - все 63,3 тысячи гектаров. Что собирается предпринять Госагентство по водным ресурсам для реанимации этих земель?

- Разработана Госпрограмма по развитию ирригации до 2026 года. Ее реализация позволит ввести в сельхозоборот 66,5 тысячи гектаров новых орошаемых земель, повысить водообеспеченность 51 тысячи гектаров, 9,5 тысячи га перевести с машинного орошения на самотечное, улучшить мелиоративное состояние 50 тысяч гектаров.

Где возьмете средства на реализацию такой грандиозной программы?

- Цена вопроса - 58,5 миллиарда сомов. Понятно, полностью полагаться на бюджет не приходится. Поэтому активно работаем с инвесторами. И эти переговоры, как правило, заканчиваются успешно. Зарубежные финансисты охотно идут нам на встречу, заручившись гарантией правительства Кыргызстана. В этой связи я бы выделил Исламский банк развития, финансовые структуры Китая, других наших доноров, которые понимают необходимость восстановления оросительной системы в нашей стране.

Не можете ли привести пример этой помощи?

- К примеру, в Нарынской области в ближайшее время мы должны возвести девять ирригационных объектов. Два из них уже построены с помощью Исламского банка развития.

Одна из основных наших задач - строительство бассейнов суточного и декадного регулирования воды. Дело в том, что ледники начинают таять только в конце июня, и поэтому из–за нехватки живительной влаги крестьяне не успевают провести первый, самый важный полив сельхозкультур, а это сказывается потом на урожайности. Возведение бассейнов решит эту задачу.

Да, но сегодня многие эти объекты разрушены, приватизированы, в некоторых из них предприимчивые сельчане даже выращивают рыбу. Не постигнет ли аналогичная судьба новые бассейны?

- Мы наводим здесь порядок. Восстанавливаем разрушенные объекты, регламентируем деятельность рыбоводов, то есть обязываем их вовремя направлять воду на поливы, определяем также хозяев бассейнов, которые будут реально, а не на словах заботиться о накоплении живительной влаги, рациональном ее использовании. Кроме этого, рекомендуем крестьянам осваивать новые эффективные и рациональные методы орошения пашни.

Все эти и многие другие вопросы будет рассмотрены на заседании национального совета по воде, который состоится в этом месяце в правительстве.

Должен также сказать, что после реализации программы мелиорации до 2026 года будет разрабатываться еще один аналогичный документ, срок реализации которого закончится в 2040 году. То есть перед нами стоят грандиозные долгосрочные задачи.

И последний вопрос: в конце июля специальным решением правительства создано Госагентство по водным ресурсам при правительстве, то есть вы вышли из подчинения Минсельхоза. Что дало вам это преобразование?

- Появилось больше ответственности. Но мы к этому были готовы. Перед нами стоят грандиозные задачи по коренному реформированию мелиоративной отрасли страны. И нам нужно торопиться. Ведь, как утверждают ученые, к 2050 году водные запасы в мире, в том числе и в Кыргызстане, сократятся на четверть. Нерациональное, бесхозяйственное отношение к воде больше недопустимо.


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URL: https://www.vb.kg/383793
Теги:
вода, сельское хозяйство, Кыргызстан, чиновник
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