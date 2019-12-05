Мгновения жизни Усена Кудайбергенова. Как птица промчался его конь

Накануне, 27 ноября, известному кыргызстанскому каскадеру и артисту цирка Усену Кудайбергенову исполнилось бы 70 лет. Он выполнял немыслимые трюки, был режиссером– постановщиком батальных сцен. Всего на счету Усена Кудайбергенова более 300 кинофильмов, снятых на самых известных студиях мира. Он не побоялся пойти на переговоры к террористам, проникшим на нашу территорию в 1999 году. Но от выстрела в спину себя защитить не смог. Сегодня друг и ученик Усена Кудайбергенова - один из самых известных нынче каскадеров страны, мастер спорта СССР по боксу Эдил Молдалиев вспоминает своего учителя.

Аплодисменты, аплодисменты!

Творческая биография Кудайбергенова началась с посещения Фрунзенского цирка в далеком 1964 году. Усена взяли на представление две его сестры - Сайнабюбю и Сулайка. Юноша не очень внимательно смотрел номера акробатов, фокусников и тем более клоунов. Он с нетерпением ждал, когда на арену вылетят на своих быстроногих лошадях наездники. Усен забыл обо всем на свете, глядя на джигитов, даже закрывал на несколько секунд глаза и видел себя одним из этих артистов.

Упорству мальчишки можно было только позавидовать. После представления он отправился за кулисы и уговорил руководителя группы "Джигиты Кыргызстана" взять его к себе на работу обыкновенным конюхом. Усен долгие три года чистил денники, но в свободные от трудовых обязанностей часы выезжал на пустую затемненную арену и старался выполнять на конях те же трюки, что и артисты.

Когда у человека есть цель, он обязательно ее добьется. Через несколько лет осуществилась мечта и Усена Кудайбергенова. Его приняли в труппу, и он с замиранием сердца вылетел на арену на своем коне. И ничуть не уступал старшим друзьям, партнерам в выполнении головокружительных трюков. Тогдашнее руководство Фрунзенского цирка, да и сами члены труппы "Джигиты Кыргызстана" по достоинству оценили талант юного артиста.

А затем актерское счастье улыбнулось ему еще раз. Молодой московский режиссер Ирина Поплавская снимала в Кыргызстане фильм "Джамиля". Ей был необходим молодой каскадер, умеющий выполнять трюки на конях. Руководство Фрунзенского цирка без колебаний посоветовало ей посмотреть выступление молодого артиста Усена Кудайбергенова. Говорят, Поплавская сразу пригласила Кудайбергенова стать дублером исполнителя роли Сеита актера Насретдина Дубашева.

Цирковой артист Усен Кудайбергенов мастерски выполнил трюки. Он на полном ходу перескакивал с одного коня на другого, падал с них и вновь вскакивал. Причем, согласно идее автора повести Чингиза Атматова и режиссера Ирины Поплавской, кони были без седел и уздечек. Но и с этой непростой задачей Усен справился блестяще.

На студии "Мосфильм" после просмотра снятого материала также пришли в восторг от работы юного трюкача. Во всесоюзной киношной среде об Усене Кудайбергенове заговорили с уважением.

Внимание, мотор...

Практически в этот же год Усен снялся в фильме "Выстрел на перевале Караш", где ему пришлось выполнять трюк на конях в лютый холод. Затем его пригласили принять участие в съемках мосфильмовской ленты "Засада". И вновь он покорял режиссеров своим мастерством и отвагой. Казалось, этот каскадер презирает опасность. Усен не только успешно воплощал все задумки режиссеров, но и сам предлагал более сложные трюки. Уже тогда про него говорили: талант. И это было правдой. Но талант без ежедневных выматывающих репетиций, в данном случае тренировок, - ничто. И это прекрасно осознавал молодой каскадер.

Вскоре он понял, что заболел кино. Без съемок, пусть даже очень опасных, молодой каскадер не представлял уже своей жизни. Усен с нетерпением ожидал очередных съемок, по нескольку месяцев готовился к ним. Прежде чем приехать на натуру, внимательно читал сценарий, представлял, какие трюки придется выполнять, и затем неистово тренировался. По свидетельству людей, близко знавших Кудайбергенова, ни один режиссер не упрекнул нашего каскадера в том, что эпизод с его участием получился слабым, наоборот, все его хвалили за оригинальность исполнения трюка, сложность и эффектность.

К тому же Кудайбергенов был амбициозным человеком. В лучшем смысле этого слова. Снявшись как каскадер в трех–четырех фильмах, сам захотел стать режиссером. Эдил Молдалиев вспоминает откровения его старшего друга о том, что тот хотел снимать такие фильмы, что "в Голливуде все ахнут".

Именно с этой целью Усен Кудайбергенов и поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Однако недолго проучился в этом вузе, на втором или третьем курсе был отчислен из него. Одни утверждают, что из–за частых съемок, другие - из–за конфликта с руководством института. Сейчас уже истинную причину установить сложно. Да это в принципе и неважно. Главное, что любители кино до сих пор вспоминают лихие работы каскадера Кудайбергенова.

На съемках фильма "Шок" ("Узбекфильм") он вытащил из огня своего товарища–каскадера, и с тех пор на лице Усена остался след от сильного ожога.

Да, он не стал режиссером, хотя и мечтал об этом. И все же Кудайбергенов был заметной фигурой на съемочных площадках. Многие режиссеры, как отечественные, так и зарубежные, доверяли ему постановку батальных сцен. Так, в фильме "Гонцы спешат", снятом на "Казахфильме", было задействовано 1500 каскадеров на конях. Во время этих съемок не режиссер, а он, трюкач, по существу руководил творческим процессом. И кадры получились более чем убедительные. Говорят, по ним учатся снимать батальные сцены нынешние студенты ВГИКа.

В Голливуде каскадера Усена Кудайбергенова узнали после выхода в свет картины "Петр Великий", снятой кинематографистами США и СССР. Американские кинодеятели приглашали его работать на студиях Голливуда, но в те времена об этом не рекомендовалось даже и мечтать.

Вот что однажды сказал об этом человеке знаменитый режиссер Толомуш Океев: "Искренность, неутомимая увлеченность своей работой, доходящая до самопожертвования, дисциплинированность, требовательность к себе и другим, высокий профессионализм снискали ему глубокое уважение и доверие на всех киностудиях страны".

Главная роль - быть человеком

Тогдашние власти Кыргызстана не могли не заметить этого артиста. Он был гордостью страны, если хотите - национальным достоянием Кыргызстана.

Усена Кудайбергенова часто приглашали на творческие вечера в различные вузы страны. Он покорял молодежную аудиторию не только своими рассказами о съемках фильмов и работе каскадеров, но и озвученными мыслями и тревогами о судьбе Кыргызстана, своего народа. Уже в 90–х годах было понятно, что Кудайбергенов может стать настоящим народным лидером, кумиром не только молодежи, но и людей старшего возраста. А вот этого большие власть имущие уже стерпеть не могли.

В 1995 году Кыргызстан пышно отмечал 1000–летие великого эпоса "Манас" в Таласе. Усен Кудайбергенов и его друзья–каскадеры устроили на местном ипподроме грандиозный конно–спортивный праздник. Это выступление привело в восторг публику, улыбались и аплодировали каскадерам первый президент Кыргызстана и его супруга. Но...

Где–то через месяц было возбуждено уголовное дело против Усена Кудайбергенова по поводу растраты государственных средств, предназначенных для подготовки и проведения праздничного действа. На суде Кудайбергенов и его друзья пытались доказать, что государственных денег им вообще не хватило и поэтому пришлось вкладывать свои средства. Но разве ангажированная Фемида когда–нибудь прислушивалась к голосу правды и здравого смысла? Усену Кудайбергенову вынесли более чем суровый приговор: десять лишения свободы.

Но справедливость все равно восторжествовала. Через несколько лет, гораздо раньше срока, знаменитый каскадер вышел на свободу. Друзья в тот счастливый день подарили ему белого коня.

В 1999 году произошли печально знаменитые баткенские события. Усен Кудайбергенов был в числе первых добровольцев, решивших оказать поддержку сотрудникам правоохранительных органов, сражающимся с боевиками. Он сам, без чьей–либо подсказки, пошел на переговоры с боевиками и хотел уговорить их отпустить пленных японских геологов. Террористы требовали многомиллионный выкуп, но Кудайбергенов спокойно заявил командирам бандформирования, что у него таких денег нет. Он старался убедить непрошеных гостей освободить ни в чем не повинных людей.

Было бы неправдой сказать, что это Кудайбергенов освободил японцев из плена, но его переговоры с террористами облегчили задачу спецназа по вызволению заложников.

Неумолимо приближался 2005 год - год тюльпановой революции в Кыргызстане. Страна жаждала перемен. Усен Кудайбергенов понимал, что его авторитет, популярность принесут пользу стране. Так и вышло. После бегства Акаева он вместе со своими товарищами освободил из тюрьмы своего давнего друга - Феликса Кулова. Тем же вечером им удалось защитить от разбушевавшихся мародеров здание столичного ЦУМа. Для спасения Бишкека от любителей чужого добра и провокаторов Усен Кудайбергенов за считанные часы создал народное ополчение.

В его отряд приходили записываться целыми семьями, все ополченцы беспрекословно слушались командира. А как были благодарны в те тревожные дни Кудайбергенову и его команде простые горожане, когда видели на улицах столицы небольшие конные отряды. Они внушали людям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Что примечательно, милиции в те дни не было видно в городе, порядок устанавливали простые горожане во главе с Усеном Кудайбергеновым.

Разве не мешал силам, рвущимся к власти в 2005 году, этот человек? Конечно! Они видели в нем опасного конкурента на предстоящих выборах. Кудайбергенов никому и никогда не говорил, что мечтает стать президентом или вообще заниматься политикой, но темные силы, очевидно, решили подстраховаться. На всякий случай!

* * *

Знаменитый каскадер был убит поздно вечером 10 апреля во дворе своего дома. Киллер заранее пробрался во двор и дождался, когда Усен выйдет проводить друга. Пуля убийцы попала в сердце со стороны спины.

Удивительно, но убийца и те, кто стоял за ним, до сих пор не найдены. Хотя на похоронах его друзья заявляли, что знают их имена. Неужели темные силы в стране до сих пор настолько сильны, что их боятся называть и сегодня. Позор тогда всем нам.

абсолютно смертельный трюк!

В 1982 году наш каскадер выполнил особо сложный трюк на лошади, после которого вошел в Книгу рекордов Гиннесса. На съемках фильма "Юность гения", снятого на "Узбекфильме" в 1982 году, он прыгнул на лошади с 27–метровой высоты в реку, уровень воды в которой был всего полтора метра. Увы, лошадь разбилась, каскадер провел несколько месяцев в больнице. Но до сих пор никто из американских и российских коллег Кудайбергенова не может повторить этот киношный подвиг кыргызстанца!