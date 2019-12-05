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Минкультуры: Развитие эпоса "Манас" является одной из первостепенных задач

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- Оксана Гут
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В Бишкеке отметили день эпоса "Манас".

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР, торжественное мероприятие прошло накануне в Кыргызской Национальной филармонии имени Т. Сатылганова.

В нем приняли участия советник президента КР Султан Раев, руководитель аппарата Жогорку Кенеша КР Самат Ибраев, вице-премьер- министр КР Алтынай Омурбекова, общественные деятели, работники культуры и искусства и широкая общественность.

Открыл мероприятие министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов.

В ходе своего выступления он отметил, что после включения трилогии "Манас", "Семетей" и "Сейтек" в список нематериального наследия ЮНЕСКО, правительство своим постановлением утвердило 4 декабря Днем эпоса "Манас" (орфография и стилистика сохранены).

- "Манас" является народным достоянием киргизского народа, отражающим в себе богатую историю, философию и дух киргизского народа. Распространение и развитие эпоса является одной из первостепенных задач Министерства, - добавил он.

В рамках данного мероприятия победителям республиканского конкурса среди манасчи были торжественно вручили денежные сертификаты и ценные подарки.

Также министр культуры вручил ведомственные награды отличившимся манасчи и деятелям внесшим вклад в его развитие.

Минкультуры информирует: (орфография и стилистика сохранены)

"День эпоса "Манас" установлен постановлением правительства Республики № 259 от 27 апреля 2015 года по инициативе Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана и по рекомендации парламента страны.

Цель учреждения – сохранение и популяризация киргизского эпоса "Манас", развитие манасоведения в республике и оказание государственной поддержки основным носителям данного эпоса – манасчи.

"Манас" – это не просто крупнейший киргизский эпос, это жемчужина эпического наследия всего киргизского народа, памятник его языка и духовности. Главный герой эпоса – богатырь, объединивший киргизов, также носит имя Манас. О времени возникновения данного монументального творения современные исследователи расходятся во мнениях, но считается, что он имеет тысячелетнюю историю.

В честь праздника проводятся культурные мероприятия, посвященные эпосу и киргизской культуре, на различных концертных площадках и в учебных заведениях. Во время первого празднования в 2015 году состоялось непрерывное чтение эпоса "Манас" в течение 7 дней, и с тех пор данная акция проводится ежегодно, - сообщает пресс-служба ведомства".


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URL: https://www.vb.kg/383797
Теги:
Манас, Министерство культуры и туризма, культура, Кыргызстан, Азамат Жаманкулов
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